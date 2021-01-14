歐盟監管單位在周三批准了倫敦交易所的270億歐元收購路孚特(Refinitiv)交易案，為金融數據巨頭彭博LP帶來強勁競爭對手。而此前脫歐協定尚未完成之時，該批准案更曾被複雜地解釋為脫歐談判的籌碼。

隨著電腦快速運算，帶動市場金融資訊的爆炸性增長，讓許多企業尋求為客戶提供一站式的服務，引發一連串收購案。

歐盟對該案的審查，重點在倫敦交易所是否交易、公債清算、利率衍生品、股票和債券的報價上，擁有金融數據不當的權力。

歐盟執委會表示，對交易的擔憂會以一些補救措施來解決，例如倫敦交易所賣出經營米蘭股市交易的義大利證交所(Borsa Italiana)。

合併後的倫敦交易所仍不若彭博LP；但是會超越標普和IHS Markit的合併，雙方在去年宣布440億美元的合併規模。

倫敦交易所指出，該交易仍需要經過少部分的合併控制，以及金融監管機關的批准，預計在今年第一季完成。

倫敦交易所一直試圖在業務多元化發展，將傳統股票交易業務轉向利潤更高的數據服務。

路透新聞的母公司湯森路透(Thomson Reuters)擁有Refinitiv的45%股份，將被請求轉交給倫敦交易所。

經營泛歐股市的泛歐交易所(Euronext)也同意以43億歐元，從倫敦交易所手中買下義大利證交所。泛歐交易所預計今年上半完成交易。

倫敦交易所也同意，在開放進入的基礎上由LCH Swap清算繼續提供全球場外利率衍生工具(OTC IRD)的結算服務。該OTC IRD期限和金融數據的承擔為十年。

歐盟表示，倫敦交易所的承諾完全解決了阻礙合併引發的競爭擔憂。

(時報資訊)