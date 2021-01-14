華碩由共同執行長胡書賓領銜舉行Be Ahead線上新品發表會，推出最新系列筆電、螢幕及全方位娛樂解決方案。除了全系列筆電，發表會中同步展現華碩最新娛樂解決方案，包括ASUS ProArt PA148CTV可攜式螢幕及ASUS ZenBeam Latte L1投影機。

ASUS ProArt Display PA148CTV

ASUS ProArt Display PA148CTV是為提升創作者工作效率而生的14吋FHD IPS可攜式螢幕，配備ASUS Dial與控制面板，包括：各種調整旋鈕、滑桿、按鈕及滾輪，能透過快捷鍵與可編程的熱鍵簡化創作程序，供使用者精確且直覺執行Adobe應用程式，例如：Adobe Photoshop、After Effects、Premiere Pro及Photoshop Lightroom Classic；而ASUS Dial則是位於螢幕後方的實體旋鈕，可輕鬆控制相容的Adobe軟體與Microsoft Surface Dial等功能，專注於工作的同時，亦能快速進行各項調整。

ASUS ProArt Display PA148CTV支援100% sRGB與100% Rec.709廣色域，並為首款獲得Calman Verified認證的可攜式螢幕，出廠前亦預先校正(Delta E < 2)，色彩詮釋更精準，畫質更自然細緻，再加上抗眩光薄膜塗層的10點觸控面板，不僅反應迅速靈敏，還能減少螢幕反光； ASUS ProArt Display PA148CTV另提供ProArt Preset、ProArt Palette等貼心功能，可依個人需求設定色域或各種顯示參數，坐享絕佳舒適的視覺饗宴。

ASUS ProArt Display PA148CTV另內建多項連接埠以滿足創作者需求，包括：兩組USB-C連接埠，可透過單一纜線提供音訊、視訊及電源輸入，以及能連接各種輸入源的micro HDMI；搭配三腳架螺絲孔，還可將螢幕安裝於三腳架上，或藉由無段式調整的金屬支架支撐，提供理想觀看角度，相當適合外出工作時使用。ASUS ProArt Display PA148CTV隨附專屬皮革保護套，不僅優雅時尚，提供螢幕全方位保護。

ASUS ZenBeam Latte L1

讓個人影音娛樂如影隨行的ASUS ZenBeam Latte投影機，外型採用全新圓柱形馬克杯設計，同時也是市面上首款以編織布料材質打造的可攜式投影機，利於聲音穿透提升音質，縮小投影機尺寸，空間運用更多元，增添生活時尚品味，傑出設計更獲得CES 2021創新獎、2021台灣精品獎與2020日本Good Design設計大賞。

ASUS ZenBeam Latte單次充電可提供最長三小時使用時間，內建300 LED流明燈源，可投影40至120吋影像，小空間也能領略大視界。全新ASUS ZenBeam Latte亦支援Aptoide TV，可透過投影機串流、播放喜愛的節目或應用程式，或以無線鏡射將手機連至ASUS ZenBeam Latte投影機，無論進行簡報、觀賞影片，都不受場地限制。

ASUS ZenBeam Latte內建10瓦立體揚聲器，搭載Harman Kardon音效技術，提供沉浸式高保真音效，成就有聲有色的視聽饗宴，支援藍牙連線，以及電影、音樂與遊戲三種音訊模式，不只是投影機，也可以是藍牙喇叭，連續播放達12小時。

(科技)