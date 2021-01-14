曾代表民進黨於2020年參選立委和蔣萬安對決的新境界智庫副執行長吳怡農表態，2024年將再度參選立委，之前曾因吳怡農的「在家當兵」主張，抨擊吳是「渣男」的退輔會主委馮世寬今天被問到吳表態將再度參選時，冷回「關我甚麼事？」

吳怡農去年提出「全民皆兵」、「在家當兵」主張，但這樣的主張被質疑可能導致戰時可能導致所有平民都被敵方視為潛在的戰鬥人員，將無法受到國際戰時法給予平民的人道保障。職業軍人出身的馮世寬當時被問到對吳怡農主張的看法時，更痛批吳是渣男，不要聽他的。也讓外界關注他倆的關係。

立法院外交及國防委員會開會畫面(記者季節攝)

而在吳怡農成為民進黨台北市黨部主委選舉唯一的候選人，又表態參選立委後，今天立法院外交國防委員會審議退輔會主管非營業基金預算，馮世寬與會時便被媒體詢問到吳怡農參選的看法時，第一時間回稱「關我甚麼事？」

媒體追問後，馮世寬表示自己跟吳怡農是好朋友，彼此都能互相溝通，只是對全民國防的意見彼此看法不相同而已。

媒體追問吳怡農當立委後可能會就他的論述、推行自己認知下的全民國防，馮世寬強調，全民國防是要全民成為國軍的後盾，讓國軍安心在前線打戰。至於是否會鼓勵吳怡農選立委？馮世寬也冷冷說「我不會做這件事情。」

(中時 )