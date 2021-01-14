五峰國小棒球隊把握有限時間練習，上月在「第7屆原住民學生盃棒球錦標賽」獲得季軍。（校方提供／莊旻靜新竹傳真）

五峰國小少棒隊去年12月參加由原住民族委員會主辦的「第7屆原住民學生盃棒球錦標賽」，從24支隊伍中脫穎而出，一舉拿下季軍，也刷新該校近年參賽的最佳紀錄，獲得縣長楊文科、縣議員張益生表揚，肯定小選手的努力及表現。

五峰國小少棒隊為唯一位於偏鄉的棒球隊，教練王勝榮坦言，過去幾度參賽，都在預賽時遭到淘汰，原民學生盃的隊伍則由4、5、6年級學生組成，儘管接觸棒球時間短、練習量偏低，學生仍全力以赴。

球隊為參賽也模擬比賽狀況，假日安排友誼賽增加實戰經驗，去年12月在「第7屆原住民學生盃棒球錦標賽」中，一路過關斬將，分組預賽先以2勝1負晉級，也擊敗南投埔里、花蓮富源、苗栗汶水、高雄屏山等隊伍，最終拿下季軍。

另外，五峰國小近日也獲得新竹縣台彩威力盃選拔賽冠軍，取得代表權，並在全國賽晉級八強，於逆勢中不斷成長。校長葉惠雯表示，棒球隊的宗旨為「打球態度重於球技」，養成球員正面態度，於有限時間練習，對於棒球的熱情與拚勁，是在補習班、才藝班所難獲得的，期許孩子受用無窮。

楊文科表示，五峰國小位處偏鄉，距離遠、資源少，球員須全心投入練習，能獲得此成績十分不易。

(中時 )