華碩由共同執行長胡書賓領銜舉行Be Ahead線上新品發表會，推出最新系列筆電、螢幕及全方位娛樂解決方案。榮膺《Laptop Mag 》2020最佳筆電品牌的華碩，於本次CES展期發表多款全新機種，包括ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)、ASUS Chromebook CX9 (CX9400)，專為教育市場量身訂製的ASUS BR1100，以及ASUS TUF Dash F15電競筆電等。

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

ASUS Chromebook CX9可透過以雲端優先為基礎的協同合作工具，協助專業人士提升工作效率。搭載第11代Intel Core i7 處理器、Intel Iris Xe整合式顯示晶片，並結合輕量化機身與靈活效能，隨時都能擁有無與倫比的遠距辦公體驗。再加上超快速Wi-Fi 6、Harman Kardon認證揚聲器、四面無邊框的14 吋NanoEdge螢幕(或可選購4K UHD螢幕)，工作、娛樂皆精彩可期。

ASUS Chromebook CX9符合軍規等級MIL-STD 810H耐用標準測試，採輕量且堅固的鎂合金機殼，薄16 mm、輕約1kg，外觀小巧，搭配豐富I/O連接埠，包括：先進的Thunderbolt 4、標準USB Type-A與HDMI輸出，連線功能一應俱全。

採用Chrome作業系統的ASUS Chromebook CX9，不僅提升工作效率，還能減少IT管理支出；為達商業級安全性，亦提供多項資安防護設計，包括：指紋辨識系統、強化隱私的網路攝影機防窺閘，以及Titan C安全晶片儲存敏感資訊，如：密碼與加密金鑰，且每六週定期更新軟體，使用更安心無虞。

ASUS ChromeBook CX5 (CX5500)。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

劃時代的ASUS Chromebook Flip CX5筆記型電腦，採用第11代Intel Core處理器、Intel Iris Xe整合式顯示晶片，並將Chromebook應用擴大至雲端娛樂。再加上Wi-Fi 6連線、ASUS WiFi Stabilizer技術及Harman Kardon認證雙揚聲器，並支援NVIDIA GeForce NOW與Google Stadia，隨時徜徉浩瀚無垠的遊戲世界。

對於崇尚極簡主義的年輕世代，全新ASUS Chromebook Flip CX5是全新選擇，陶瓷質感的機身，結合金屬元素設計，搭配觸感滑順的黑曜岩天鵝絨(Obsidian Velvet)材質置腕區，散發細緻品味。ASUS Chromebook Flip CX5內建57 Wh電池，擁有長達12小時續航，最高搭載16 GB RAM、512 GB SSD，以及可擴充的microSD記憶卡插槽，輕鬆滿足使用者日常所需。

為教育而生的ASUS BR1100

11吋的ASUS BR1100是學童最佳夥伴，不僅搭載超堅固機殼，還配備易於管理的設計，非常適用於遠距學習。全新ASUS BR1100機身可承受日常撞擊、墜落，四個邊緣另包覆橡膠減緩撞擊，軍規等級的高度耐用性與防潑水鍵盤，能承受校園中經常遭遇的各種狀況。ASUS BR1100具備可翻轉及掀蓋式兩種設計，其中可翻轉機種另附手寫筆，書寫、繪圖皆直覺流暢，搭配多種使用模式，學習更事半功倍。另有多項專為年輕學子量身打造的巧思，例如：抗菌鍵盤框架，以及通過德國萊茵(TÜV Rheinland)認證螢幕，貼心守護其靈魂之窗。

遠距學習需求與日俱增，ASUS BR1100內建全新Intel Pentium Silver處理器，可流暢執行多項應用程式及學習工具，搭載ASUS雙向式AI降噪麥克風及攝影機，提供優質遠端上課體驗，同時支援快速穩定的Wi-Fi 6連線，以及網路攝影機保護蓋和麥克風靜音鍵保護隱私，再加上長時續航的42 Wh電池與4G LTE網際網路，極致行動力隨攜隨行。

ASUS BR1100內建完整I/O連接埠，包括：USB-C 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI與microSD讀卡機，搭配16 GB RAM、最高128 GB eMMC及1 TB M.2 SSD，大量影音、文件皆可輕鬆收藏。此外，為提供簡易現場維修，ASUS BR1100採用模組化設計，可快速替換主要零組件，提升IT作業效率，盡快排除問題縮短用戶等待時間。

ASUS TUF Dash F15

淋漓釋放玩家極限潛能的全新ASUS TUF Dash F15電競筆電，採用輕薄機身設計，適合隨身攜帶，在任意位置展開精采對決。ASUS TUF Dash F15最高搭載第11代Intel Core i7處理器、NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU，並內建多項頂級功能，不僅可流暢執行遊戲，多工作業亦如魚得水。

ASUS TUF Dash F15螢幕更新率最高達240 Hz，提供玩家與專業電競選手同等競爭優勢；3 ms疾速反應時間減少動態模糊，精準追蹤目標，在遊戲中先發制敵。有擴充需求時，多功能的Thunderbolt 4連接埠，還可直覺連接擴充站或外接式GPU等裝置；搭配以USB-C充電的大容量電池，最高提供16.6小時影片播放時間界。

全新ASUS TUF Dash F15能在超薄機身中搭載頂級處理器，皆拜先進散熱技術所賜，除超大散熱器及五個銅製散熱管，另內建雙風扇，將氣流經由四個出風口送出，加快散熱，運作噪音亦比一般輕薄機種更低。其中採用特殊液晶聚合物製造的N-Blade風扇，可承受超高轉速，每組風扇具備83個葉片，能產生更大氣流，搭配自潔式散熱模組，如：改良後，較短的防塵通道，可為風扇周邊提供更多空間，加強空氣流動，將灰塵粒子導出，避免重要零組件受損，維持長期穩定性與效能。

ASUS TUF Dash F15採用全新雙向式AI降噪技術，輸入或輸出音訊皆能去除背景噪音，提供極清晰的通訊音質；此外，超薄全新外型尺寸結合軍規等級耐用性的ASUS TUF Dash F15，可承受日常撞擊或極端溫度等嚴苛條件，使用者可毫無後顧之憂在任何地點工作、遊戲和娛樂。

(科技)