美國駐聯合國大使克拉芙特。（圖／摘自克拉芙特推特）

美國駐聯合國大使克拉芙特出訪台灣前一刻，美國務院突然宣布取消所有官員出訪行程，引發關注。前外交官介文汲今(14日)在廣播節目中直指，「這次蔡政府被打了兩個耳光，非常響亮」，畢竟川普政府派要下台的人來台灣，基本上就是不符合常理和外交禮儀。

談到克拉芙特訪台行程急轉彎，資深外交官、前紐西蘭大使介文汲今(14日)在廣播節目《千秋萬事》中批評，這件事情顯示民進黨政府決策、判斷出了嚴重問題，像是歐盟高官拒絕會晤美國務卿蓬佩奧，人家就是經過專業判斷，畢竟此時派要下台的人出訪，基本上就是不符合常理和外交禮儀，都要下台了，也沒什麼事情好負責。

介文汲砲轟，國際外交上根本沒有「畢業旅行」這種事情，當川普政府在看守期，台灣卻要花公帑招待他們？這次美方最後決定不來，應該就是拜登陣營出來干涉了。他分析，川普團隊跟建制派「形同水火」，蓬佩奧跟國務院官員關係也非常差，在剩下不到10天的任期還要出國，完全違反常理、倫理，所以國務院才會提前就接受拜登陣營，一起抵制川普。

針對台灣用實質萊豬進口、大量軍購卻換來川普的一張張空頭支票，介文汲就說，不要再拿來騙台灣人了！另外，關於川普政府近期的作為，美國眾議院13日表決通過決議案，以煽動叛亂彈劾川普，使他成為美國歷史上第一位任內兩次被彈劾的總統。

(中時新聞網)