「花系列」連續劇是五、六年級生的回憶，該戲自1988年開播後，就引發熱潮，捧紅王淑娟、俞小凡、林煒、梁家榕、崔佩儀、張晨光、王道等人，儘管播出已30多年了，至今仍是經典之作，而女星崔佩儀昨（13日）則曬出與男星林煒同框照，也讓崔佩儀直呼：「讓我想起24年前合作的女人花」。

崔佩儀昨（13日）在臉書曬出與林煒同框照，並發文寫下：「今天跟林煒一起工作，讓我想起24年前合作的女人花 時間過得真快 珍惜身邊的每一個緣分」，網友看完合照也回憶湧現，紛紛留言討論：「超懷念的。花系列」、「這個畫面跟以前花系列感覺沒老到，兩位都凍齡」、「你們都沒變」、「花系列超好看的」。

今天跟林煒一起工作，讓我想起24年前合作的女人花🌹￼￼￼￼時間過得真快 珍惜身邊的每一個緣分💕￼￼ 由崔佩儀發佈於 2021年1月13日 星期三

「花系列」打破台灣女性以往柔弱、順從的傳統框架，常有激情的賞巴掌、拉扯等大動作演出，因此，「花系列」還被認為是現在八點檔的始祖。而《女人花》是「花系列」的單元劇，該戲集結王淑娟、寇世勳、林煒、崔佩儀，都是花系列的著名演員。

其實崔佩儀在去年9月時，曾曬出花系列劇組聚餐照，昔日男女主角都齊聚一堂，苦情天后王淑娟、女星俞小凡、方文琳、范瑞，以及男星王道、張佩華、湯志偉以及黃仲崑等人全都到齊，眾演員不只凍齡都沒變，大夥兒難得同框，也讓崔佩儀感性發文直呼：「曾經為台灣戲劇奮鬥的一群演員和工作人員，朋友是老得好，大家難得聚在一起珍惜友誼」。

#花系列聚餐#曾經為台灣戲劇奮鬥的￼一群演員和工作人員，朋友是老得好，大家難得聚在一起珍惜友誼￼￼￼❤️ 由崔佩儀發佈於 2020年9月28日 星期一

(中時新聞網)