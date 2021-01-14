華碩由共同執行長胡書賓領銜舉行Be Ahead線上新品發表會，推出最新系列筆電、螢幕及全方位娛樂解決方案。包括ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)、ASUS ZenBook Duo 14 (UX482)、ASUS VivoBook S14 (S435)、ASUS ExpertBook B9 (B9400 vPro)等等。

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)

為新一代15吋筆電，通過NVIDIA Studio認證，搭載最新世代Intel Core i9處理器，運算能力強大，搭配全新可傾斜的ASUS ScreenPad Plus 4K第二觸控螢幕，可與4K OLED HDR 主螢幕整合，輕鬆進行跨屏多工作業，是內容創作者不容錯過的選擇。

全新ScreenPad Plus的自動傾斜機構，可將第二螢幕抬升 9.5度，提供更好的瀏覽視角、減少眩光，再加上採用NVIDIA Ampere架構圖形處理器(GPU)的NVIDIA GeForce RTX 3070顯示卡，呈現流暢的高清影像，並透過強大的即時光線追蹤運算能力，提升影像編輯與3D動畫應用程式表現。

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED具備完整I/O連接埠，包括：兩個Thunderbolt 3 USB-C連接埠，最新Wi-Fi 6 (802.11ax)，優化無線傳輸速度與順暢的連線品質。此外，ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED搭載1 TB PCIe®3.0 X 4 SSD與32 GB DDR4 RAM，大幅加快工作流程，最佳化生產力作業。

高達93%屏佔比的無邊框設計，不僅創造令人沈浸其中的視覺效果，再加上4K OLED HDR呈現的生動畫質、1,000,000:1超高對比度，以及通過VESA DisplayHDR True Black 500與PANTONE Validated 認證，色彩重現與精確度更出色。

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ASUS ZenBook Duo 14 (UX482)

獲得Intel Evo平台設計驗證的14吋ASUS ZenBook Duo 14 (UX482)，同樣配備ASUS ScreenPad Plus第二觸控螢幕，可與FHD NanoEdge主螢幕完美結合，流暢執行多工作業。機身薄16.9 mm的ASUS ZenBook Duo 14內蘊強大效能，搭載第11代Intel Core處理器、Intel Iris Xe整合式顯示晶片，亦可選配NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡，搭配華碩智慧效能技術，還可提升最高40%效能。

ASUS ZenBook Duo 14的第二螢幕具備自動傾斜機構，抬升角度可達7°，可減少眩光，提供良好瀏覽視角。93%屏佔比的四面無邊框NanoEdge主螢幕，亮度高達400 cd/m2，不僅通過PANTONE Validated認證，具專業級色彩準確度及100% sRGB廣色域，亦獲得德國萊茵(TÜV Rheinland)低藍光認證，長時間工作亦享有舒適的瀏覽體驗。

此外，ASUS ZenBook Duo 14電池續航力大幅提升至17小時；USB-C Easy Charge功能，則提供多種充電方式，包括：使用任何標準USB-C或USB-C Power Delivery認證充電器快速充電。ASUS ZenBook Duo 14內建完整、高效能I/O選項，包含兩組Thunderbolt 4 USB-C連接埠，支援Power Delivery與DisplayPort，高達40 Gbps頻寬，還可外接一部8K或兩部4K UHD螢幕，再加上ASUS WiFi Master Premium技術與Wi-Fi 6，隨時隨地都能暢快連線。

全新ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED / Duo 14提供更好的使用者體驗

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)與ASUS ZenBook Duo 14 (UX482)，皆內建升級版ScreenXpert 2軟體，具備易用的新功能及簡單上手的操作介面。同時也首次推出可完全自訂的ScreenPad Plus軟體—ASUS Control Panel，徹底改變創意工作流程，讓使用者精確直覺執行應用程式，包括：調整筆刷大小、飽和度、圖層透明度等，且ASUS Control Panel目前可用於Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro及After Effects，未來將持續擴增更多相容程式。

全新ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED與ASUS ZenBook Duo 14亦支援觸控筆，擁有高達4096階感壓層級，搭配ScreenPad Plus，可提供自然書寫手感，讓使用者輕鬆揮灑創意。

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED與ASUS ZenBook Duo 14採用全新Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus)設計，亦可透過ErgoLift螢幕軸承與自動傾斜ScreenPad Plus，增加49%空氣流通，提高散熱與運作穩定性。

ASUS VivoBook S14 (S435)

全新ASUS VivoBook S14 (S435)不只是通過Intel Evo認證的超輕量14吋筆記型電腦，更是使用者探索及創作時的絕佳夥伴。搭載第11代Intel Core i7 處理器(含Intel Iris Xe整合式顯示晶片)、16 GB記憶體及Intel Optane Memory H10，可流暢執行多工作業及娛樂等應用，再加上大容量1 TB PCIe SSD，可縮短開機時間；同時還整合全新ASUS智慧效能技術，可提升最高40%效能，延長電池續航力、強化散熱。

顛覆Z世代族群印象的ASUS VivoBook S14，潮夜綠(Deep green)外觀現代又不失潮流，搭配經典鑽石切割邊緣、時尚全金屬機殼、獨一無二的上蓋標誌，還有明亮撞色的Enter鍵設計，無論使用者身置何處，都將是眾人目光焦點。高達90%屏佔比的無邊框四面NanoEdge螢幕，亦獲得德國萊茵(TÜV Rheinland)低藍光認證，不僅提供逼真視覺效果，長時間使用，也不易讓眼睛產生不適。

為使出門在外時能輕鬆連線，輕1.3 kg、薄15.9 mm的ASUS VivoBook S14，配備疾速Thunderbolt 4 USB-C連接埠、17小時超高電力續航並支援快速充電，最高40 Gbps資料傳輸，可外接一部8K或兩部4K UHD螢幕；內建USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 2.0連接埠及microSD讀卡機，可依個人需求連接各種週邊裝置、顯示器及投影機，搭配Wi-Fi 6連線，還能享有超快無線網路和穩定連線品質。

ASUS ExpertBook B9 (B9400 vPro)

ASUS ExpertBook B9是14吋商用筆記型電腦，不僅搭載多項技術及功能，協助專業人士達成設定目標，亦獲得Intel Evo平台設計驗證，兼蓄高效電力及視覺效果，無論是880g機種內建的33 Wh電池，或1,005公克機種配備的66 Wh電池，都能提供使用者全天候不間斷的續航。全新ASUS ExpertBook B9符合比過去更加嚴苛的軍規等級MIL-STD 810H耐用標準測試，品質耐久穩固，使用更安心有保障。

因應遠距辦公需求增加，新一代ASUS ExpertBook B9搭載最新Intel第11代vPro 技術，可快速整合資料安全性，讓IT人員進行遠端管理。

ASUS ExpertBook B9最高搭載第11代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe整合式顯示晶片，具備強大運算、繪圖與網路效能。內建最高雙2TB SSD，並支援RAID 0和RAID 1組態，提供更快的資料傳輸及備份。全新ASUS ExpertBook B9不僅採用Intel Wi-Fi 6與ASUS WiFi Master Premium技術，安全性方面，提供Kensington NanoSaver防盜鎖槽，以及可快速進行生物識別、臉部登入的紅外線攝影機與近接感測器，還能選購可信賴平台模組(TPM)2.0，提高存放密碼與加密金鑰安全性。

華碩本次推出的ASUS ZenBook / VivoBook與ExpertBook，均配備ASUS雙向式AI降噪技術，利用機器學習，隔絕不必要的聲音，僅保留人聲以傳遞極清晰語音通訊品質。其中ASUS ExpertBook B9還針對此功能設置快捷鍵，以快速降噪或進行其他聲訊等控制，另內建Harman Kardon認證揚聲器，帶來「聲」歷其境的音效體驗。

(科技)