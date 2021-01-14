國內事隔10個多月再次出現院內感染，但在中央流行疫情指揮中心記者會前，媒體人周玉蔻就搶先將疫調資訊曝光，而在不久前的紐西蘭機師事件，台北市議員徐巧芯也將個案詳細足跡曝光。對於疫情資訊的公布，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今說，不認為議員有惡意，新聞的處理看的是不實、惡意、對社會有危害，基本原則是以指揮中心為主，除非媒體查證的非常清楚，否則建議不要亂。

周玉蔻今在《周玉蔻嗆新聞》廣播節目指出，院內感染事件在禮拜一發生，當晚就有媒體曝光獨家消息，發了即時新聞，隔日《蘋果日報》、《自由時報》也以頭版方式呈現。然而，周玉蔻卻未提及自己先前也在廣播節目搶先曝光細節。

今早節目進廣告時，周玉蔻問及疫情資訊的呈現時問「新聞界可以自己查證？」陳時中說，當然這個都可以，昨天在記者會上問過上次議員的事件，我不認為她有惡意撒播假訊息或什麼什麼，處理新聞看的是有沒有不實、惡意、對社會有危害。

陳時中說，我們強調要以指揮中心公布的為準，如果沒有自律，就會穿插假訊息。至於資訊公布的範圍大小，一直都可以討論，可以滾動式修訂，基本的原則是指揮中心公布的為主，除非新聞界查證的非常清楚，否則我們建議不要亂。我們也不是NCC，當然若是假訊息可以罰300萬 ，基本上要是不實、惡意、對社會有不良影響才會構成要件，在要件之下，要保護民眾知的權益，但不要引發社會恐慌，訊息的公布範圍會請法制組研究SOP。

至於為何不公布哪家醫院？陳時中說，我們也很掙扎，認為既然大家都知道了，那要不要講，但後來想想，如果我在那家醫院上班，大剌剌走出來，也許會遭到另眼相看。如果醫院的員工有小孩呢？會不會被老師要求不要來上課？除非已經失控，才需要公布名稱，讓大家提高警覺。

(中時 )