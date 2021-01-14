今年是第32屆台灣燈會，在新竹市登場。交通部觀光局今日宣布下兩屆台灣燈會的主辦城市評選結果，分別由高雄市、台北市獲選。2022年主辦台灣燈會是高雄市、2023年則為台北市，這是台灣燈會睽違20餘年後，再度重返北、高兩市。

2022台灣燈會是高雄市繼2002年後再度舉辦，高雄市政府規劃主展場燈區暫訂於亞洲新灣區，以高雄最夯新地標「高雄流行音樂中心」串聯駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫等港區新興景點，加上高雄特有的海港城市風貌，另於衛武營都會公園規劃大型燈區，配合周邊便捷的交通網絡，將呈現有別以往的水陸聲光雙重饗宴。

2023台灣燈會也是睽違23年後重返首都，是「台灣燈會」最初的起點，別具意義。台北市政府初步規劃主展場燈區於市政府周邊，規劃將從台北燈節最初起點仁愛圓環開始，一路從仁愛路、國父紀念館，延伸到信義計畫區，包括：松山文創園區及四四南村等區域，燈藝佈置將融入周邊店家、巷弄街景及建築地貌，預計打造一場充滿時尚與潮流，最具現代都會感的台灣燈會。

交通部觀光局長張錫聰表示，燈會舉辦縣市評選由觀光局籌組「台灣燈會評選審查委員會」，依據區域平衡及地方產業發展原則，先遴選區域、再確認縣市，就舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等六大指標來評分，並一次公布兩年主辦縣市，以利國際宣傳行銷及地方政府籌辦之需。

觀光局表示，預定舉辦台灣燈會主展區的地點，分別位於高雄市鹽埕區及台北市信義區，均獲選為2021台灣經典小鎮，透過辦理台灣燈會同時推動特色小鎮觀光。

台灣燈會將再次閃耀北、高兩市，後續由觀光局及主辦地方政府共同研議規劃及策展方向，除將納入近年致力發展的燈會藝術設計美學外，也將結合城市意象，融入近年推動的觀光主流化，作為在地觀光推動的火車頭，帶來新動能。

(中時 )