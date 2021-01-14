台中市在本月3日凌晨一點多發生一起街頭掃射槍擊案，彭姓槍手持長槍，朝一家當舖掃射60餘發子彈，震驚道上及全國。實際上，台中市發生街頭掃射槍擊似乎已成家常便飯，甚至還有案件至今未破，其中最著名的就是發生在2019年5月18日上午的沙鹿茶藝館槍擊案，2名歹徒分持長短槍，朝店內仇家掃射，當場造成一死2傷的慘案，兩名槍手至今仍逍遙法外。

雙煞持長短槍掃射沙鹿茶藝館26槍，造成一死仍未破案。(中時資料庫)

2019年5月18日上午11點多，2名歹徒持長短槍闖入沙鹿中山路的茶館裡，尚未進門就是「砰砰砰砰砰！」一陣掃射。

據了解，槍手狙殺的史姓男子當時坐在店外座位區，看到2名凶嫌靠近，似乎感到不安，隨即起身往店內走去。2名槍手這時分持長、短槍在店外停車區朝茶館掃射，之後闖入店內直接對史男子開槍，造成男子身上多處槍傷，流彈另波及坐在窗邊的1對夫妻。

警消抵達現場時，史姓男子已無生命跡象，全身有多處槍傷，雖經全力搶救仍宣告不治。44歲李男遭碎玻璃刺傷左側身體多處，左側大腿有子彈碎片，經開刀取出後無生命危險。40歲李妻右肩前後有彈孔，推測子彈穿過，治療後傷勢穩定。

警方鑑識後，發現現場遺留至少26顆彈殼，茶館門口遺落1個彈匣。茶館女員工表示，當時持槍男子走進來，先是平空掃射，她跟同事嚇得立刻蹲下來，持槍男子掃射完後，鎖定1名男客人開槍，還有其他客人遭流彈波及。

命案現場掉落許多步槍彈及90手槍彈殼及1個彈匣，2名凶嫌身著黑色運動服，進入店內不發一語，追著死者掃射，彈著點在胸部、頭部，意圖致人於死的動機相當明顯。

2名凶嫌犯案後，共乘白色租賃車逃逸，案發不到半小時，清水嘉陽高中附近公墓傳出汽車火警，消防人員獲報前往撲滅，白色小客車內裝燒得漆黑，車殼板金也燻黑。警方到場確認為槍擊案凶嫌做案車輛。

據了解，槍手及死者史男為舊識，兩人雖是台中海線人，但平常均在市區出沒，陳男疑積欠史男百餘萬賭債，相約在沙鹿茶館談判，不料尚未談判，就直接殺害史男，行兇行徑極度囂張。

(中時新聞網)