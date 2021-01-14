65歲「發哥」周潤發早年作品無數，近年來他生活放慢腳步，電影減產，粉絲好奇最近少在螢光幕前出現的發哥近況如何，好友「譚校長」譚詠麟日前偶遇周潤發，原來他愛運動跑出心得，不僅加入慢跑隊成為隊長，還是隊裡的教練兼按摩師，難怪他外型凍齡，越活越年輕。

被粉絲封為香港民間特首的周潤發私下親民又生活健康，近年來他常登山跑步，被民眾野生捕獲，而貴為大明星的他打扮樸實，粉絲要求合影也來者不拒，過去他受訪曾吐金句，直說：「不少人與我素未謀面，卻默默支持我30多年，現在他們只想見我3分鐘，難道也不答應？」大方風範引來人人說讚。

譚詠麟分享周潤發近況。（圖／翻攝自譚詠麟AlanTam微博）

周潤發愛跑步的程度甚至到香港山友都流傳一句順口溜，說：「上得山多終遇發哥」，不少明星如劉嘉玲等人也常分享和周潤發一起爬山合照。2018年周潤發電影《無雙》來台會粉絲，隔天早上就出現在大安森林公園跑步，之後還帶著一行人登上陽明山二子坪健行，不少人和發哥擦肩之後才驚覺巨星在身邊，後來有人要求合影，周潤發也通通答應。

周潤發2018年來台曾登陽明山二子坪晨跑。（圖／中時資料照片）

早年周潤發過生日，許下願望說：「我的生日願望是可以繼續跑山見神仙，在山上過美好生活，很開心的！」可見相當喜愛大自然和運動，最近他更愛運動到跟一群朋友組成了跑隊，譚詠麟13日發文透露一早遇到周潤發和一群跑友，「聽説發哥是全隊的隊長、教練兼按摩師；已經和我相約於不久將來一齊跑跑」，網友也讚：「那你們一定是最最最兼具實力和顏值的戶外跑隊了！」

(中時新聞網)