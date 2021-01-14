民進黨政府去年突然宣布將開放美國萊豬進口，引發各界疑慮，當時退輔會主委馮世寬也直言不敢吃萊豬，並且不會讓退輔會所屬單位使用萊豬。如今開放的行政命令已正式生效，馮世寬再度被問到萊豬議題時不願吃的態度依舊，且指出我們自己有國產豬為何要吃進口的？

立法院外交國防委員會今天審議退輔會主管非營業基金預算，馮世寬與會時被媒體詢問到不敢吃萊豬的想法是否維持，他回稱「對，我已經表態過了，我不會改變我的想法。」

媒體追問退輔是否依然不使用萊豬？馮世寬回稱「對，我希望我的想法不是跟政治對抗，可是我們自己有很多農家，以前軍中也養豬，我們的豬自己養的不吃，為什麼要吃進口的呢？」

立法院外交及國防委員會開會畫面(記者季節攝)

媒體指出農委會有推出國產豬標章，馮世寬是否會比較安心？馮世寬回稱「我都沒有想那麼多，我把它單純化」

媒體再指出如果有萊豬被標示台灣豬，美國腸衣包上國產豬外衣，是否可以接受？馮世寬回稱「會這樣子嗎，國人的道德水準有那麼差嗎？」

至於是否會呼籲蔡英文總統先示範吃萊豬？馮世寬表示「我想我不會。」，是否呼籲行政院長蘇貞昌示範吃萊豬？馮世寬笑了下，表示蘇貞昌是自己的長官，自己怎麼可以叫他這樣子。

(中時 )