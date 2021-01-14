前宜蘭縣議員賴良洲被控於2018年中秋節期間送選民水果禮盒涉嫌賄選，一審依違反選罷法判刑3年、褫奪公權5年，二審改認定，賴男從事殯葬業有送禮習慣，且其送禮對象不限於選民，檢方舉證不足，逆轉改判無罪，最高法院撤銷後，台灣高等法院更一審仍判無罪。

另檢方對賴良洲提出當選無效之訴，一審去年宜蘭地院民事庭認為，賴男贈送水果禮盒的行為各有其合理原因，無從認定有行賄的意圖，駁回檢方請求，但去年二審高院民事庭判他當選無效確定，他失去議員資格，由林金龍遞補。

檢方指控，賴良洲2018年參選宜蘭縣頭城鎮的議員，他為求當選，自己購買每盒市價新台幣240元的蘋果禮盒共16盒，分別到選區內向有投票權的3名選民拜訪，他並贈送蘋果禮盒給對方，要求3人在議員選舉時投票支持他。

一審將賴男判刑3年，賴不服，提起上訴。高院認為，賴男除前往3名選民住處外，還前往多名友人住處並分別致贈水果禮盒，且友人也證稱，賴良洲從事殯葬業有送禮習慣；賴男辯稱當天是連續的送禮行程，送禮對象不只檢方認定的3名選民，並非賄選，高院採信賴說法。

高院指出，依本案授受雙方的認知、一般社會價值觀念及其他客觀情事，賴良洲致贈240元蘋果禮盒，難認有行賄犯意且無足以動搖有投票權人意向的對價關係，因此判決賴男無罪，更一審也判無罪。

(中時 )