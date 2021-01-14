美國聯準會（Fed）周三公布最新轄區經濟調查報「褐皮書」（Beige Book），稱近幾周來美國經濟活動溫和成長，但由於疫情急升迫使更多企業停業，導致越來越多轄區的就業下滑，企業對未來前景的信心減弱。

該報告彙整截止今年1月4日止，全美12家聯準銀行轄區的經濟數據與資訊。

報告指出，自上次發布褐皮書以來，大多數聯準銀行表示其轄區經濟活動溫和增長，但各地情況仍有差異，有兩個轄區稱經濟陷入停滯，另兩個地區表示經濟活動放緩。

疫情對各地區與各產業造成的影響有所不同，且報告指出，雖然新冠肺炎疫苖開打為企業對今年經濟前景的信心帶來提振，但近來疫情不斷升高，已使疫苗問世帶來的樂觀情緒降溫。

消費者支出數據好壞不一，受新冠肺炎疫情急升與防疫封鎖措施影響，部分地區的零售與休閒娛樂需求下滑。大多數轄區稱年底假日期間，消費者的購物方式已從傳統的上實體商場採購，轉向在網路訂購。

汽車銷量減少，但能源業的開採活動反彈，為疫情爆發以來首見。此外，雖然供應鏈仍面臨挑戰，但幾乎所有轄區的製造業活動仍持續復甦。住房地產市場仍然強勁，但商業地產市場依舊低迷不振。

在就業與薪資方面，大多數地區回報就業市場雖持續復甦，但速度有所放緩。更多聯準銀行表示，與上次的報告相比，其轄區內的就業下滑。

上周公布的美國去年12月非農就業減少14萬個，為8個月來首見萎縮。

製造業、營建業與運輸業的勞動力需求最為強勁，部分雇主提到缺工問題，而疫情升高也增加招聘人力的困難度。受疫情升高與防疫措施影響，休閒與餐旅業的就業人數再度減少。大多數地區報告薪資增長溫和，部分公司提高薪資或獎金等福利，以維持正常營運。

報告指出，幾乎所有地區的物價都呈現小幅上漲。稍早前公布的美國去年12月消費者物價指數（CPI）月漲0.4%、年漲1.4%。核心CPI月漲0.1%、年漲1.6%。

(時報資訊)