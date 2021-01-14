全球在2020年發生劇變，投資市場亦是大跌後急速反彈，儘管經歷了近一個世紀以來最嚴重的經濟衰退，風險性資產在過去一年仍是表現不俗。對於2021年的投資部署，匯豐中華投信投最新投資觀點，定調今年亞洲將繼續成為推動全球經濟增長的最大力量，在政策扶持，亞洲市場的股、債以至於另類資產等均具備較大的增長潛力。

匯豐中華投信投資長林經堯說道：「亞洲政策措施預料將更具有針對性及差異化，亞洲地區的央行十分關注金融穩定性，政府也著力推動結構性改革並放寬監管限制，令經濟發展更加穩定。我們預計大部分亞洲經濟體的產出及本地生產總值可望於2021年下半年回復至疫情前水平，但仍需要更長時間才能回復至疫情前的中期增長潛力。」

亞洲能夠領導群雄，除了因為疫情控制較佳，經濟亦不斷出現結構性改變，持續釋放增長潛力及投資機會。儘管疫情打亂全球貿易，但亞洲地區各國之間的供應鏈未受到太大影響，市場份額在全球的佔比反而較疫情前提升。亞洲地區的央行仍有空間祭出刺激措施，為經濟復甦提供強大後盾。隨著疫苗問世以及跨境旅遊限制措施的放寬，應可讓亞洲各個經濟體迎頭趕上，配合低率環境下，亞洲新興市場可望成為其中的亮點。

林經堯續說，在復甦的一年裡，股市配置仍是有意義的，但需要在國家和地區之間作出選擇。而新興市場股票以及一系列替代資產都有良好的機會。隨著疫情的發展繼續成為輿論焦點，亞洲工業化經濟體如中國、南韓、台灣在2021年仍是偏好的市場，原因在於北亞地區的經濟優勢及基本面相比全球其他地區更為強韌。隨著亞洲區域內的生產總值增長回穩，應有助於支持企業盈餘前景。

至於債市，匯豐中華投信指出，過去一年由於全球投資人渴望尋求收益，資金大量流入亞洲信貸，預期此趨勢將於新的一年持續，原因是全球投資人在低至負利率環境下對於收益的需求更大。2021年亞洲高收益債的違約率預計仍低於其他市場，隨著再融資風險增加，部分債券的風險可能有所提升，使得信貸分散程度擴大，同時也突顯了資產配置及篩選債券方面專業知識的重要性。亞洲美元企業債特別是亞洲高收益債，可利用亞洲企業盈利強勁復甦而受益，由於現金在總債務的佔比持續向好，流動率仍然充裕，這些穩健的基本因素，反映許多亞洲高收益債發行人更能應付投資環境的不確定性。除了估值吸引力之外，亞洲信貸的違約率較低、存續期短及低利率敏感性的優勢，皆令投資亞洲信貸更具有說服力。

(時報資訊)