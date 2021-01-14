中鋼(2002)昨(13)日開出2月盤價，內銷基價平均漲幅9.5%，超乎市場預期。中鋼指出，現階段各國鋼價續升，均是來自「成本推動」與「需求拉動」雙主軸帶動，並預期整體漲勢至少延續到上半年。

中鋼2月內銷盤價為連八個月調漲，且今年1、2月漲幅持續擴大；因國際鋼價行情仍高於中鋼本次盤價，預期中鋼3月內銷盤價續漲，且第二季鋼價仍是穩健上漲的格局。

隨中鋼2月盤價大漲，市場預期中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等廠也將跟漲並受惠，上半年鋼市榮景應可持續。中鋼今股價低調小跌，中鴻、燁輝盤中仍維持上漲。

中鋼2月內銷單月盤價再開高，其中，冷、熱軋，熱浸鍍鋅相關產品及電磁鋼捲等每噸再調漲2200~3000元不等，內銷基價平均漲幅9.5%。中鋼指出，現階段各國鋼價續升，均是來自「成本推動」與「需求拉動」雙主軸帶動，並預期整體漲勢至少延續到上半年。

中鋼表示，目前世界各大經濟體因工業持續復甦，鋼鐵消費量大增，市場持續供不應求，如日本鋼廠甚至宣布暫停承接1月份流通業鋼材訂單，以調節供應吃緊情形，目前各國下游用戶向鋼廠追料已成普遍現象。

原料成本面，目前國際鐵礦砂價格已漲到每噸170美元以上，年增約8成，並改寫近10年來新高；煤價也持續穩居高檔約每噸102~105美元，使中鋼短期生產成本每噸增加60~65美元以上。

國際鋼鐵行情方面，大陸寶武鋼主力產品熱軋1、2月每噸累計漲價約116美元；越南河靜鋼廠2、3月熱軋累計每噸漲160美元。目前日本製鐵外銷熱軋目標價每噸800美元已有成交紀錄，歐洲熱軋已突破每噸800~850美元，美國熱軋行情達每噸1228美元，逼近歷史新高，泛冷軋產品漲勢更大。

(時報資訊)