散熱終端應用需求強勁，散熱模組廠-雙鴻(3324)去年12月合併營收攀升至12.65億元，創下單月歷史新高，累計去年第4季合併營收為36.43億元，季增8.39%，亦是單季歷史新高，由於NB與電競顯卡續旺，伺服器需求增溫，雙鴻樂觀看待第1季營運，預估第1季業績將遠優於去年同期。

受惠於NB、VGA等產品需求暢旺及伺服器等出貨維持水準，雙鴻去年第4季營運未受到半導體缺料及淡季太多影響，去年12月合併營收12.65億元，年增38.08%，累計去年第4季合併營收為36.43億元，季增8.38%，去年合併營收為122.07億元，年增19.13%，單季及全年均創下歷年新高。

雙鴻表示，目前NB及電競顯卡續旺，伺服器也不錯，加上大陸新款5G手機陸續推出，預估第1季業績將遠優於去年同期，不排除與去年第2季相當。

法人預估，雙鴻今年合併營收可望較去年兩位數成長，獲利亦將優於去年。

(時報資訊)