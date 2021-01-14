雲嘉南分署永康就業中心與南科管理局共同提供客製化徵才服務，南科17日園慶將擴大辦理徵才，當天7家南科大廠共提供約4000個工作機會，工程師職缺薪資破6萬，有興趣進入南科大廠者要把握最佳時機。

每年南科園慶時也會設攤共襄盛舉，今年更擴大辦理「2021南科園慶徵才」，當天設攤廠商包括台積電、聯華電子、群創光電、晶元光電、瀚宇彩晶、能元科技、直得科技共7家，提供製造課長、製程工程師、設備工程師、半導體工程師、系統工程師、工安環保工程師、資訊技術工程師等4000多個工作機會。

其中，晶元光電製造課長月薪3萬7000元起跳，最高達66K，還有其他工程師職缺薪資破6萬以上，另外聯華電子共提供工程師約1,000人，起薪有39K-50K，是進去該公司的最佳機會，請有興趣的民眾不要錯失良機。

永康就業中心表示，南科人力需求持續增加，請有興趣找工作民眾做好事先準備，並配合防疫工作，徵才活動17日9：00-13：00，活動地點：南科管理局北側廣場（新市區南科三路22號）。

(中時 )