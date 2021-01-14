月老好神！一名單身26年的女網友去霞海城隍廟拜拜，按流程說出自己的條件，盼能找到一適合的對象，結果當晚回家就夢到一個戴著灰圍巾的男子，三周後更是在擁擠的捷運上遇見夢中人，兩人交換聯繫方式後，聊了一周就在一起，而對方竟是過去心儀許久的學長，如今則是年薪百萬的工程師。神奇經歷吸引7千多人狂讚。

一名女網友12日在Dcard上發文分享「神奇的拜月老經驗」，她母胎單身26年，媽媽都很緊張她會嫁不出去，因此上周便帶她去拜大稻埕霞海城隍廟，按照流程她拿著清單將自己的條件通通說出來，希望能找到一個好歸宿。

女網友表示，當晚回家以後，她就依稀夢到一個男生的臉，且給她一種熟悉的感覺，但她起床之後，除了記得對方圍著一條灰色的圍巾之外，就啥都不記得了。但神奇的是，三周後在擁擠的捷運中，她看見夢中的熟悉背影與那條不可思議的灰色圍巾，便忍不住追了上去，想看看對方是誰，結果竟然是過去心儀很久的學長。

女網友指出，她與學長錯過彼此很多次，之前她先告白被拒絕，第二次換學長向她告白時，她因為要出國讀書便拒絕了，好不容易回台灣，想聯繫對方，卻發現學長也出國讀書了，因此兩人就這樣不斷錯過。

女網友也說，但在捷運的巧遇之後，兩人重新恢復聯繫，聊了不到一周的時間，便成為男女朋友，而且後來才知道，學長是位年薪百萬的工程師。

神奇經歷曝光後，吸引7千多人狂讚，引發網友熱議，「你看到圍巾就知道是他，那條圍巾那麼厲害？」、「看來我也該去拜拜月老了」、「太神啦！周杰倫去屋頂，你靠圍巾遇見夢裡的那個人」、「來竹科這邊很多啊！我們單位10個大概有7個是單身」。

(中時新聞網)