今年才剛開始，台中市就發生重大街頭掃射槍擊案。實際上，近年來台中治安改善不少，但偶而仍會傳出重大槍擊事件。台中市的治安從2007年到2010年的三年間可謂進入黑暗期，共發生四起重大殺手埋伏街頭當街開槍的狙殺案，而且都是殺手事先計畫周詳，摸清目標行蹤後迅速開槍狙殺後逃亡，至今都成為懸案，因此當年台中市一度被嘲諷為「殺手天堂」。

根據警方調查，九十六年三月，中市劉姓角頭疑因道上仇怨，到陜西八街一戶民宅訪友時，一路遭殺手跟蹤，殺手趁他離開友人家時，直接衝上前開了七槍，劉姓角頭拼命閃躲，幸運的命大只有擦傷，但友人卻腹部中彈，送醫後救回一命，不過當時頭戴安全帽的殺手，至今身分仍未查出。

案發後才隔五天，該名劉姓角頭手下經營的按摩館與ＰＵＢ，又分別被兩名歹 徒以自動步槍與手槍掃射卅四槍，歹徒犯案前，還叫顧客離開以免遭波及，整間店被轟得稀爛。案發後槍手不見蹤影，這時卻接著發生轟動一時的男子周政保利用電子媒體公然亮槍對劉姓角頭嗆聲的事件。

劉姓角頭被槍擊後，台中道上極度有份量的大哥「目仔興」的林振興，在家中時，突然有兩名戴安全帽殺手，分持手槍朝林振興猛射，林當場身中五槍斃命，案發後一度引起道上議論，各種陰謀論層出不窮，不少兄弟間也為了尋仇而互相猜忌，但最後還是成了懸案。

2009年1月，台中惠中路一家熱炒餐廳的趙姓老闆，疑因替雙方朋友勸架不成，「公親變事主」，遭到發出「江湖追殺令」，隨即有道上兄弟派殺手跟蹤趙男，拍照確認身分後，持槍對趙才狙殺，趙男當街身中七槍，奇蹟似救回性 命，教唆殺人的楊定融被逮，但疑為殺手的楊嫌小弟，警方追蹤一年 仍摸不著頭緒。而楊定融事後又犯下轟動一時的台中角頭翁奇楠槍擊命案。

2009年底，一名也是在台中喊水會結凍的「翹嘴宏」的台中角頭林亦宏，在自家與擔任台南監獄管理員的友人泡茶時，遭兩名頭戴安全帽與口罩的歹徒闖入，分持雙槍狂射廿多槍，林亦宏身中近廿槍當 場死亡，在場的監獄管理員則只被喝令趴下，眼睜睜看著林亦宏死去 ，這件起案件，警方至今也毫無頭緒。

這幾年間，包括2019年沙鹿茶藝館槍擊，所有犯案的殺手全都逍遙法外，而且很名都是有計畫性的殺手犯案，每個斷點都設得很完美，讓警方難以追查，即使都看似是角頭間的紛爭，但恐怖的槍擊事件不斷，外界對治安觀感豈能有感。

臺中市在合併升格前槍擊案雖然很多，但升格後已逐年減少，尤其在刑案高手局長楊源明坐鎮三年且強力要求下，去年(109)槍擊案更是六都最少，即使有屬偶發個案，在盧秀燕市長對警方一定要破，且迅速偵破的要求下，市民仍抱持高度信心。

(中時新聞網)