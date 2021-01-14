美國海軍軍令部部長吉爾迪上將（Michael Gilday）公布10年大計，包括強化官兵訓練、特定艦艇保修到位及強化有人與無人艦艇混編艦隊，讓美國海軍對中、俄繼續保有優勢。

美國軍事報「星條旗」（Stars and Stripes）報導，吉爾迪11日在海軍水面艦艇協會（Surface Naval Association）第33屆全國研討會上說：「我無意誇大，但照中國目前的發展態勢，美國海軍一旦失去領先地位，忽略該著重的戰備、能力、實力和官兵，我認為我們可能無法在本世紀要回領先。」

海軍公布「領航計畫」，內容為吉爾迪認為未來10 年必須聚焦的4大工作重點。這份計畫是上個月三軍海上戰略的補充，對美國海軍面對的主要長期威脅，即中國艦隊的迅速發展表達擔憂，也指出俄羅斯侵略性的行為，以及優先化美國海軍、陸戰隊與海岸防衛隊聯合作戰的必要性，以更能自信地應付常態競爭。

為確保美國海軍今後10年的制海與軍力投射，領航計畫的4大優先工作重點分別為一、強化官兵的教育訓練並消除彼此成見；二、確保特定艦艇的保修能按時完成，從而做好作戰準備；三、藉充實網路和情報以及像雷射等能對付反艦巡弋飛彈的武器，強化戰力；四、精進有人和無人駕駛船艦組成大型混編艦隊的能力。

吉爾迪說：「當前我們的身家性命和生計，比以往更繫於海洋，但如今這樣的秩序和集體安全受到威脅，中、俄正在破壞海上自由開放。」他還說，以為中俄可能會成為負責任夥伴的樂觀想法，早不敵他們將是堅定競爭對手的現實。

(中央社)