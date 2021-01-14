A little extra Cheeze for KD! pic.twitter.com/45zSnj8Qjj — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021

就像歡迎「大鬍子」哈登加盟一樣，籃網14日在遭遇尼克的「紐約內戰」，靠著杜蘭特貢獻26分、6助攻、4籃板及2火鍋的全能表現，最後以116比109擊退尼克，拿下本季第7勝(6敗)，勝率總算超過5成，接下來就等哈登與厄文趕緊報到了。

儘管利佛特、賈瑞特艾倫、普林斯、庫魯斯等人都被交易離隊，厄文也還不知道何時歸隊，籃網今天只用9人輪替面對這場紐約內戰，卻在次節靠著杜蘭特、布魯斯布朗、喬哈里斯等人火力擴大領先差距到雙位數，從此領先到結束槍響。

籃網此役打出總教練納許想要的團隊球風，全隊7人得分上雙，除了杜蘭特攻下全隊最高26分，布魯斯布朗與喬哈里斯各有15分，沙梅特與盧瓦烏各有13分，傑夫格林與佩瑞各拿11分，只是這種情況等到哈登加盟，勢必完全變另一回事。

尼克仍看主力前鋒蘭道爾表現，他拿全場最高30分，外加7籃板、5助攻、2抄截，卻仍無法挽回尼克頹勢，巴雷特也拿20分，奎克利19分，諾克斯13分，米契爾羅賓生10分、12籃板，尼克苦吞4連敗，總算慢慢打回那支爛隊原形。

(中時 )