花蓮縣議員陳英妹在2006年把自己的議員補助款額度300萬元賣給廠商，再收取回扣，花蓮高分院更二審斥責她否認犯行，未見悔悟，態度難認良好，依不違背職務收受賄賂罪判囚7年，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴定讞，已通知檢方展開防逃機制。
廠商為了承作花蓮縣立光復國中2006採購案，透過管道向議員陳英妹購買她的議員補助款，並支付回扣90萬元給她，陳英妹於是經由花蓮縣議會向花蓮縣政府提出將她的補助款100萬元，建議用於光復國中，廠商於是取得學校的投影機、電動式銀幕等採購案。
承包商因向陳英妹購買補助款300萬元額度，除其中100萬元已用於光復國中工程外，其餘200萬元補助款額度經多次向中間人催討無果，他於是直接打電話親向陳英妹催討，陳英妹委由陳榮豐協商。
不料，陳榮豐未經陳英妹之同意，可再支付2成回扣即40萬元，加買陳英妹隔年的議員補助款200萬元額度等語，廠商給了40萬元後，陳榮豐未提供加買的陳英妹議員補助款200萬元額度予其規劃施作。
花蓮高分院更二審認為，陳英妹收取賄賂之金額非微，背離選民付託，情節難認輕微，但她任議員期間所運用之補助款確有用於公用設施改善、設備添購，以及學校教學環境之改善，將她判7年，案經上訴，最高法院駁回確定。
(中時 )
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