2014年擔任屏東縣麟洛鄉鄉長的李新煌卸任後，由他的祕書蔡志和當選鄉長，但2人卻共同利用發包鄉內國小學童安全通學步道工程的機會，各收253萬及400萬元，歷審將李、蔡各被依不違背職務收賄罪，判囚7年及8年，蔡志和不服提上訴，最高法院駁回確定。

據了解，蔡志和與李新煌交情頗深，2人從地方群眾運動出身，除替地方政治人物抬轎，李新煌也投入選戰，擔任過麟洛鄉代會主席、2屆麟洛鄉長，而鄉長任內的祕書就是蔡志和。

麟洛鄉公所為辦理「屏東縣麟洛鄉麟洛國小學童安全通學步道環境改善計畫」之工程採購案，時任鄉長李新煌及鄉公所秘書蔡志和共同收受廠商交付之賄賂233萬元，李新煌分得其中133萬元，之後的成功路市區道路工程，李又收了廠商120萬元。

檢方起訴指控李及蔡利用鄉內工程發包機會，5次向廠商收賄，其中李新煌共收253萬元，蔡志和收400萬元，2人在偵審期間都已交回犯罪所得，一、二審考量其犯罪情節及坦承犯行，將全部所得財物繳回的犯後態度，將李判7年，蔡判8年，蔡提上訴駁回定讞。

(中時 )