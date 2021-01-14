台中市向來被外界形容為「文化城」，近年來都市更新快速，世界級硬體建設與綠地紛紛落成，一向予人充滿文化氣息，但代之而來的卻是因土地重劃引發的利益糾紛，以及早期因地利之便，詐騙機房進駐而產生不少車手暴發戶，各種忙大利益，又引發各路兄弟搶食路，在彼此紛爭下，衍生不少重大刑案。

台中市早期的道上兄弟文化相當傳統，且有其地域性，大致分為大湖幫、南台中、火車頭仔、練武路外省掛等，大家井水不犯河水，壁壘分明，而且每個角頭都有一頂級大哥，負責排解糾紛、分配利益。

過去角頭派系在大哥強勢領導及提供金錢等資源下，都還能彼此克制，直到民國80年代後，在當年一位警界人士牽線下，海線兄弟大舉進入市區經營特種行業、開設賭場、經營職棒賭博，打亂了地方角 頭的利益分配，從此糾紛不斷，台中市治安的槍擊案件也急速增加 。

後來台中市區進行重劃，市區土地一夕間迅速成為黃金地，不少地主瞬間成為變成擁有數十億元身價的「田僑仔」，自然引起道上兄弟的覬覦，想要分一杯羹。重劃區成為聲色不夜城，光是台中港路旁的六期、七期重劃區內高級酒店，雖然不若以往，但仍是黑道重要據點。

隨著槍械泛濫，許多「小弟」也都擁槍自重，紛紛逞兇耍狠強出頭，介入酒店、ＰＵＢ的經營、圍事，甚至販賣毒品圖利，迫使許多大哥退居幕後或金盆洗手，不再過問江湖事，而夠狠的兄弟就是老大，畫定地盤佔地為王。

但是近年來詐騙集團盛行，年輕一代的兄弟唯利是圖日進斗金，有錢養小弟下 也成了另類的「老大」，甚至利用金錢廣納不同掛的兄弟，導致這些新一代搞詐騙出身的角頭，在有利可圖及壯大自己的前提下，可以重新排列組合，南部的兄弟北上支援，北部的槍枝也借調中部「辦事」，讓台中成為了各路兄弟聚頭點，自然成了多事之都。

然而在台灣經濟低迷時，許多正派的企業行號經營倒閉負債累累， 一些娛樂場所也紛紛關門，甚至連許多銀行的貸放款業務也累積不少 呆帳，跟得上時代腳步的兄弟立即插手債務處理及徵信等行業，兄弟紛紛擁槍討債，為了利益衝突不斷，致台中市治安急速惡化。

但近年來台中市治安狀況改善相當大，根據統計，台中市各類刑案逐年下降，市長盧秀燕上任後，強力要求各類刑案務必要「有案必破，而且要快破」，去年（109）年1-6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數亦均為六都最低，且對於「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等治安重點工作成績斐然，均居六都之冠。尤其，依照人口數分析，台中市市每10萬人口全般刑案、暴力犯罪、全般竊盜及詐欺犯罪發生數，均為六都最低。

警政署去年治安民調亦顯示，臺中市民在「居住社區(或住家附近)整體治安狀況滿意度」項目，滿意度高達95%，為全國第一。

臺中市在合併升格前槍擊案雖然很多，但升格後已逐年減少，尤其在刑案高手局長楊源明的要求下，去年槍擊案更是六都最少，這起彭姓男子持槍掃射當鋪案，應屬偶發個案，警方也迅速偵破，市民仍抱持高度信心。

(中時新聞網)