科技發達造成低頭族滿街跑，用眼過度已是家常便飯，因此造就「葉黃素」的詢問度不斷往上攀升，對此，北市聯合醫院松德院區藥劑科藥師林威廷表示，一般民眾對葉黃素有5種錯誤觀念，且市面上的葉黃素又有2種之分，須依個人體質做選擇。

臺北市立聯合醫院松德院區藥劑科藥師林威廷表示，由於人體無法自行製造葉黃素，必須由飲食中攝取，而葉黃素是一種脂溶性類胡蘿蔔素，本身是一種抗氧化物，它和玉米黃素都是眼睛內視網膜黃斑部的重要成分，可抑制自由基，過濾藍光以減少對眼睛感光細胞的傷害，也可抑制與細胞發炎反應相關的傳遞鏈，減少活性氧化物質的生成，藉此調節免疫系統與發炎反應。

葉黃素富含食物。（資料來源：北市聯合醫院，中時新聞網製表）

林威廷說，市面上含葉黃素保健食品有兩種，分別為游離型及酯化型。游離型分子量大約只有酯化型的二分之一，一般也認為吸收率較佳。酯化型雖具有較好的生物利用率與安定性，但須透過腸道酵素輔助，將其分解後才能被人體吸收利用，且最好搭配油脂一起服用，若本身消化不好或腸胃不佳，較不建議食用此類型的葉黃素。

林威廷指出，過去曾有研究認為，健康成人每日攝取6 mg（毫克）葉黃素，有助減緩黃斑部退化的風險，但衛生福利部食品藥物管理署則建議，每日補充葉黃素不應超過30 mg。葉黃素多吃無益，若不小心攝取過多，還可能有皮膚變黃的問題。另外，建議不要與β胡蘿蔔素補充品一起使用，因為產生競爭吸收，使得葉黃素吸收率下降。

◎5個民眾對葉黃素常見錯誤觀念

第一，葉黃素對眼部任何疾患皆有幫助？補充葉黃素在一般健康人眼睛保健方面，可增強黃斑部功能，使視力增進，視覺敏感度增強，長期補充葉黃素，可降低老年性黃斑罹患率。但對於其他黃斑部疾病，如高度近視性、糖尿病黃斑部水腫，尚未有明確定論。

第二，葉黃素吃了馬上有效果？葉黃素具有累積性，口服約2週後，血液中濃度明顯上升，但黃斑部中的濃度卻未顯著增加，必須至少連續補充2至4個月後，黃斑部葉黃素的濃度才會有意義的增加。簡單來說，葉黃素的保健效益不是立即性，必須連續服用2至4個月，才能顯著提升視網膜黃斑部中的葉黃素濃度，達到抵禦藍光效果。

第三，葉黃素的含量愈高愈有效？長期且持續服用才是最重要關鍵，短時間內服用高含量葉黃素，只是讓血中濃度快速上升，但若想讓黃斑部內的葉黃素濃度達到保護效果，天天服用比久久吃一顆有效。

第四，除了葉黃素外，其他成份愈多愈好？不一定，每個人身體狀況不同，所需營養素也不一樣，只要仔細評估個人缺乏的保健成份 含量是否足夠即可，以免徒勞無功。

第五，大家都稱讚的產品最好？評價高、口耳相傳的保健食品，不一定最適合自己。選購產品時須將自身狀況、有無服用其他藥品及保健食品等因素一起考量，其他人的使用情形僅供參考，如此才能找到最適合自己的產品。

(中時新聞網)