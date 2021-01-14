民眾外出，有時不免遺落隨身物品在大眾運輸上。國光客運表示，去年總共拾獲687件物品，其中以手機最多，為感謝駕駛拾物不昧的敬業精神，總計發出13萬7000元的獎金給予鼓勵。國光客運提醒乘客，下車前千萬記得個人隨身物品。

根據國光客運統計，去年總共有687件拾物不昧嘉獎表揚，遺失物以手機為大宗，一整年撿獲587支手機，佔全部拾獲物85％，另外，現金、錢包、筆電、手錶及助聽器等也屬常見，筆電與錢包各約有近50件。平均每天2起乘客遺失物品後，失而復得案例。為肯定駕駛與站務人員拾物不昧敬業精神，對每件嘉獎都會發出200元獎勵金。去年針對拾物不昧駕駛與站務同仁，共發出13萬7000元。

國光客運表示，拾獲物中，去年1月8日1838路線高雄往台北班車上拾獲整套相機攝影器材，市價高達40餘萬元，為最昂貴的一件遺失物，另有乘客於同年7月25日1863路線中壢往台中班車遺忘一把小提琴，為罕見特殊案例。

國光表示，像雨傘、衣服、帽子、外套、食物及眼鏡等不在敘獎統計範圍，否則拾獲物品數量會加倍放大。公司盡可能配合失主，將物品送返方便取件車站，贏得物歸原主的乘客一致好評。

另外，國光客運為落實無障礙公共運輸，針對駕駛同仁服務輪椅乘客同樣訂有獎勵措施，去年一整年表揚168人次，發出超過3萬元獎勵金。超高齡社會是大勢所趨，身障人士與銀髮族等輪椅族乘客只會愈來愈多，國光表示，將繼續加強駕駛同仁服務身障乘客上下車SOP，營造友善環境，希望乘客也可以發揮同理心。

(中時 )