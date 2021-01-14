現代人常常三餐不正常，暴飲暴食、纖維攝取量又不足，恐引起便秘、三高等問題，醫師表示，有「長壽菜」之稱的海帶芽富含褐藻素，能活化體內可殺死癌細胞的NK細胞，可幫助腸胃蠕動、改善便秘，同時還可以降膽固醇，比高麗菜、地瓜葉都好。

《早安健康》引述日本腸道權威藤田紘一郎表示，100g的高麗菜含有1.3g的膳食纖維，地瓜葉則是3.1g，乾海帶芽竟高達35.6g，足足多了10倍以上，可促進腸胃蠕動，清除腸道中的廢棄物及毒素。

此外，海帶芽中的鉀可排除體內多餘的鹽分，降血脂、膽固醇，因此適量攝取可預防高血壓、消水腫；海帶芽還含有大量的海藻酸，可調解體內的鉀、鈉含量，維持膽固醇、中性脂肪及血糖在正常範圍內，並且預防高血壓、動脈硬化、心肌梗塞、腦梗塞。

至於日常生活中要如何將海帶芽入菜，醫師推薦海帶芽味噌豆腐湯、涼拌乾海帶芽都是不錯的選擇，而且自己煮也很方便。海帶芽味噌豆腐湯只要將豆腐切塊，燒水煮沸後，依序放入豆腐及乾海帶芽，等海帶芽膨脹變大後，加入味噌攪拌均勻即可。

涼拌乾海帶芽做法更簡單，只要準備乾海帶芽、芝麻油、鹽巴、醬油、芝麻粒，將乾海帶芽泡水至膨脹後瀝乾，淋上芝麻油、少許的鹽巴、醬油均勻攪拌，撒上芝麻粒即可。由於海帶芽含鈉量並不低，因此料理時不要添加太多鹽。

高血壓的運動介入

(中時新聞網)