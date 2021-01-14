國民黨上午召開記者會，公布已設置公投連署網站，內容有各種公投連署資訊，例如最新連署數已逾8萬份、查詢各連署點及下載連署書，以及公投活動及影片，本周六將赴新竹市宣講、車隊遊行，包括以馬英九2008年競選總統的皮卡改裝的「皮卡豬」也在今天亮相，將是「春嬌」、「志明」兩隻模型豬、空飄墨鏡豬之後，另一宣傳利器。

文傳會主委王育敏說，民進黨開放萊豬表示會加強管理、充分標示，但連日以來進口豬肉儀表板失靈，高掛台灣豬標章的店家賣進口豬，大家害怕萊豬不敢吃進口豬，台灣豬價就飆漲，政府說會管理及標示統統破功，民眾只能繼續自救，就是支持公投，讓萊豬不能進口，亂象就能終止。

皮卡豬有加強防彈功能。（黃福其攝）

文傳會主委王育敏由模型豬春嬌、志明陪同，公布設置公投連署網站。（黃福其攝）

國民黨反萊豬宣傳車隊也包括機車隊。（黃福其攝）

她說，國民黨設置公投連署網站（https：／／noractopork.tw／）正式啟用，民眾可直接輸入網址或從國民黨官網連結，查詢附近友善連署點、下載連署書填寫後寄回黨部，以及反萊豬活動及影片等資訊，也可看到連署進度。至昨天下午5時收到「還我公投」案8萬7800份、「反萊豬」案共8萬8157份連署書，希望在3月10日連署截止前達成各50萬份的目標。

國民黨特別改裝的反萊豬皮卡今天也公開亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛，取名「皮卡豬」，未來將開赴全台多個連署點，參加公投連署遊行及宣講。

黨務人士說，「皮卡豬」是馬英九競選2008年總統時以捐款添購，作為馬掃街拜票或街頭宣講的戰車，由於是總統候選人級使用規格，還特別加強防彈能力。馬英九當選總統後，將車捐給國民黨，但多停放在總統府，由特勤中心統籌使用，國民黨僅協助繳付規費與部分基本保養費用，直到馬卸任後，皮卡才開回黨部，而後多參與宣傳造勢活動，包含過去反核食公投募集連署書、2018年地方九合一選舉也借給丁守中當戰車，此次因應推動反萊豬公投再度啟動。

王育敏表示，儘管最近連續寒流來襲，公投案的連署情況都相當熱烈，國民黨要持續衝刺加溫，預定在16日下午到新竹市舉辦包括皮卡豬、機車隊的車隊遊行及連署宣講活動，並在遊行終點竹蓮寺進行連署宣講，包括馬英九、江啟臣、羅智強及反萊豬醫師蘇偉碩都會到場；下週末則預定在高雄、台南宣講及車隊遊行。

(中時 )