前衛生署長楊志良呼籲要把染疫醫師開除，引發熱議，新北市長侯友宜14日受訪指出，疫情爆發後，醫護人員承擔最大的風險，扛起了全國民眾健康責任，應該用更堅定、感恩的心全力支援站在第一線的醫護人員，「醫護同仁我們真的感謝你」。

侯友宜說，面對疫情醫護人員首當其衝，更為了民眾犧牲奉獻，冒生命危險，只為守護全國健康，我們要心存感恩，更重要必須上下團結，做他們的後盾。

侯友宜說，現在疫情情況下，更應該用堅定、感恩的心，全力支援醫護人員在第一線打戰，一定只有力挺醫護人員，讓他們無後顧之憂。

(中時 )