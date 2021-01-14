善化慶安宮有鑑於警察新式制服夜間辨識度低、反光性不足，因此贈送善化警分局70件經媽祖「加持」過的新式反光背心。（善化警分局提供／李宜杰台南傳真）

善化慶安宮有鑑於警察新式制服夜間辨識度低、反光性不足，且感念員警平時於路口指揮疏導交通之辛勞，以及處理交通事故之危險性，主動購置「反光背心」70件捐贈善化警分局。主委張志勝表示，慶安宮為台南市市定古蹟，是善化在地香火鼎盛的廟宇，對於轄境民眾亦負有社會責任，而警察的任務，便是打擊犯罪、服務民眾，基於資源共享概念，希望發揚天上聖母的大愛精神，保佑轄區民眾出入平安。

本次慶安宮所捐贈的新式反光背心，表面為透氣式材質，背心上的高係數反光條經燈光照射，讓員警於深夜、凌晨時更為顯眼，提升執勤安全。多口袋設計更可放置各項應勤裝備，減輕腰部負擔，員警實際試穿後認為，此次的反光背心更加符合需求，且得知是經媽祖婆加持過的，紛紛期待能夠立即換穿。

事實上，早先警察局已曾發放過縫有反光條的反光背心，本次「媽祖婆加持的反光背心」是以新進人員為發放對象，未獲背心同仁得知後，紛紛感到可惜，但表示對於轄區治安、交通工作仍會全力以赴。

善化警分局表示，慶安宮去年才捐贈善化派出所15座太陽能LED爆閃燈，今年又捐贈新式反光背心70件，特別感謝慶安宮長期關心在地警政工作，也貼心守護員警執勤安全，有了這種高係數反光條的反光背心，不僅提高警察人員士氣，也提升安全值勤品質，更讓人民生命財產維護更有保障。

(中時 )