大陸正妹直播主「洛麗塔大哥」，曾因為動刀削骨，被醫師失手「割喉」動到大動脈差點送命，引起外界高度關注，近日，她又爆和「未婚夫男團」多人運動影片流出，讓她氣到爆哭喊「我求求你們放過我吧」。

「洛麗塔大哥」13日在微博曬出一段影片，爆哭要大家放過她吧，原來是有人在400多人的聊天室爆料，她和「未婚夫男團」的多人運動影片外流，害她工作被停，她只好拍影片回應，「我求求你們放過我吧，我沒有公司也沒有團隊，我只想好好工作好好生活，能不能讓我好好的活下去？」

「洛麗塔大哥」被指五多人影片外流，爆哭駁斥。(圖／翻攝自微博)

她更一度失控掩面啜泣，「我也沒有招誰惹誰，為什麼要做這件事？事情已經嚴重影響她的生活」，她表示自己是被誣陷的，「一定會採取法律追究到底」，更要對方拿出影片，她要確認是不是她本人，稍後她表示造謠的人已經承認，但之後又否認，前後說詞反覆，她表示已經報警，網友也紛紛力挺她提告。

「洛麗塔大哥」外型甜美、身材火辣，但疑似遭網友吐槽臉大，幾年前曾去做削骨手術，但醫生卻失手「割喉」動到大動脈，讓她一度陷入昏迷，還好後來救回一命。

而她傷勢復原復出後，直播平台「鬥魚」的個人頻道又被封鎖，有粉絲事後指出，因為她在直播時，大喇喇看「18禁色情漫畫」，剛好平台抓到書中「露兩點」畫面，才會被封鎖頻道。

(中時新聞網)