秘魯伊卡大區(Departamento de Ica)轄區上欽查市(Chincha)的上訴法院近期做出可能讓許多陰謀論者興奮、但科學家會傻眼的判決，認定新冠病毒是微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)等人發明，並啟動調查。不過此判決只是想藉由不可能實現的調查，繼續拖延1名嫌犯的解除羈押上訴，完全沒有事實依據。

據西班牙埃菲通訊社(EFE)報導，上欽查上訴法院在判決書稱「肆虐全球的疫情具有不可預知特性，只有創造病毒的人例外。世界級犯罪菁英(élites criminales a nivel mundial )發明病毒，只有他們能操控和管理，並繼續在全球範圍以高度機密方式維持病毒運作。」除了比爾蓋茲躺著也中槍外，金融巨鱷索羅斯(George Soros)、洛克菲勒家族(Rockerfeller Family)也被點名。

EFE綜合秘魯媒體報導後指出，這項判決是個莫名其妙的判決方法，1名嫌犯因不服預防性羈押提出上訴，裁決因疫情不斷延後出爐，但疫苗出現後，法官們想繼續拖延就必須找到能撐更久的理由，因此讓比爾蓋茲等人揹黑鍋，因為依據當地法律就必須等到調查完比爾蓋茲等人是否發明病毒，才能做整體判決，而秘魯司法管轄權實務上很難觸及美國，更別說是超級富豪們。

這些法官們會聯想到比爾蓋茲可能有其依據，美國總統川普(Donald Trump)及其支持者多次提起陰謀論，稱疫情是為了毀掉川普帶給美國的經濟成就，阻止其連任。WHO(世界衛生組織)病毒溯源團隊預計今天(14日)抵達中國大陸，但陰謀論者已先宣稱，證據早被北京當局銷毀，查也沒用。

在右翼英文媒體和《大紀元》等中文媒體經常可以看到陰謀論科學家的訪問，即使那些專家並非流行病理學專業。在陰謀論中，比爾蓋茲和病理學家佛奇(Anthony Fauci)很常被提起。此外，印度媒體也曾大肆宣揚病毒由與解放軍相關的實驗室流出，但至目前為止，沒有任何證據能證明病毒是人為合成或製造。

WHO病毒溯源團隊該團隊由來自丹麥、英國、荷蘭、澳洲、俄羅斯、越南、德國、美國、卡達、日本，共10名專家組成，可能由武漢開始調查，但WHO強調，此行是要找出人與動物間互相傳播病毒的科學答案，不是要找罪魁禍首，任務沒有政治意義，並稱找出答案有助於掌控這場從前年底開始爆發的疫情。

(中時新聞網)