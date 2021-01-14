新冠肺炎案765紐西蘭籍機師，工作期間未戴口罩，違反防疫規定，造成2名同事及1名友人感染，也讓台灣零本土案例紀錄在253天止步，讓機組人員防疫規範引發檢討聲浪。立法院法制局最新報告指出，機組人員工作場域為公共運輸設施，屬於防疫最前線高感染傳播風險場域，其防護等級應理應高於一般旅客，而非受到特別待遇縮短居家檢疫其，建議機組員居家檢疫應比照一般旅客14天。

新冠肺炎疫情險峻，航空業雖然客運需求大減，但貨運量大增，交通部民航局去年3月27日修正「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」規定，列組員不管在國外或返國後違反相關規定，均將通報疾管署並將組員列入社區居家檢疫14天管制，但貨機機組員返台後3天內、客機機組員返台後5天內需落實居家檢疫規定，不得派飛與外出。

針對機組員防疫措施，立法院法制局報告指出，防疫不應因機組員工作職務而差別待遇，尤其是機組員工作場域屬於高感染傳播風險場域，其防疫期間要求不應因工作職務而予以較寬鬆差別待遇，建議貨機機組員返台後3天內、客機機組員返台後5天內需落實居家檢疫規定，不得派飛與外出。至於若非被派飛，其居家檢疫期間仍應比照一般旅客為14天或其他相關規定辦理。

機組人員機上防疫部分，除依交通部民用航空局提出擬修正作業原則，應佩戴口罩、飲食、交談、服務後加強手部消毒等規定外，為加強自律，建議主管機關應明定機組員被發現其違規時，不待勸導即可對行為人及所屬公司予以處罰。

另外，為降低機組員與乘客接觸風險，機組員出勤飛行任務中之防疫裝備亦應升級，除了要求口罩須具備一定防護等級外，並需穿戴護目鏡、隔離衣及手套等，提升機組員值勤防護裝備，減少感染風險。

(中時 )