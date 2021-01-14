屏東縣議員王景山2019年間赴台北地檢署，抗議立委蘇嘉全在誠美材掏空案中「喬司法」，因而挨告加重誹謗。台北地院審理期間，王同意賠償16萬元並當面道歉，與蘇達成和解，日前已經履行，蘇將於近日具狀撤回告訴。

檢調2019年4間偵辦誠美材掏空案，有週刊報導蘇震清捲入其中，王景山遂於同年11月28日帶著屏東鄉親赴北檢外抗議，不只控訴蘇震清內線交易、無法無天，還一併指蘇嘉全：「你違法，你喬司法。」

蘇嘉全、蘇震清均對王景山提告誹謗，又當時正值選舉期間，蘇震清另還加告違反選罷法「意圖使人不當選」。檢察官偵查後，認為針對蘇震清部分是轉述媒體報導，並非憑空捏造，處分不起訴，但針對蘇嘉全部分因無相當證據或理由，遭到起訴。

王景山日前已賠償16萬元、當面道歉與蘇嘉全達成和解，北院今開庭，雙方簽下和解筆錄，蘇嘉全的律師並承諾近日遞狀撤告。庭後，王景山並未止步受訪，只揮揮手表示：「已經當面道歉了，大家都是好朋友，謝謝。」

(中時 )