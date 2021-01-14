衛福部長陳時中因抗疫表現佳，頻頻被拱參選台北市長。近期民調顯示，綠營出征北市，呼聲高的人選除了陳時中，還有基隆市長林右昌。對此，陳時中今表示，選舉的事以後再說，現在有很多事要忙。至於先前他曾提及要先挺過防疫、食安、健保三支箭，他說最近被這三箭射得有點痛。

日前《風傳媒》報導《蘋果日報》民調顯示，民進黨台北市長選舉，贏面最大的人選是衛福部長陳時中，以32.5％位居第1，而林右昌則以30％位居第2，吳怡農輸林右昌11％，排行第3。

對於台北市長選舉，陳時中今日表示，現在很多事情在忙，這個就以後再說，目前整個世界的疫情仍然在往上升，接下來要忙的是疫苗取得後如何安全有效的施打，施打後的免疫證明如何促成安全有效的開放，已經忙不過來。

除了防疫，陳時中說，他還有長照、健保、食安的業務，如果真的了解他的業務，就會知道他實在沒有時間去想選舉的事。對於先前他曾提及要先挺過防疫、食安、健保三支箭再思考選舉，這三支箭挺得如何？他笑言，最近被這三支箭射得有點痛。

(中時 )