美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA）周三正式要求特斯拉公司召回15.8萬輛Model S與Model X電動車，因其媒體控制單元（MCU）的故障問題，恐導致觸控顯示器無法正常運作，進而構成安全風險。

在去年11月升級一項安全性的調查後，該汽車安全主管機關正式發函特斯拉，並提出這個不尋常的要求，稱初步調查結論顯示2012年至2018年出廠的Model S與2016至2018年的Model X，存在「與汽車安全相關的缺陷」。

特斯拉必須在1月27日之前向監管機關做出回應，如不同意召回車輛，就必須對其決定提出「充分解釋」。

NHTSA正式發函要求召回車輛並非尋常之舉。如果監管機關在協商時提出要求，通常汽車製造商就會自願展開召回行動。NHTSA表示，在考量特斯拉提出的技術簡報，並評估其主張後，決定要求該公司召回車輛。

該主管機關並表示，在審查數據期間，特斯拉證實基於記憶體設備有限的儲存容量，所有單元都將不可避免地發生故障。該機關向特斯拉表示，其他汽車製造商已經為類似的安全問題發布多次的召回行動。

該機關表示，觸控螢幕故障將造成重大安全問題，包括可能失去後視與倒車攝像頭影像，並提到其他汽車製造商此前曾因類似問題發動的9次召回行動。

NHTSA表示，雖然特斯拉已經進行數個「空中下載」（over-the-air）更新，以緩解部分問題，但初步調查認為這些更新仍然不足，因此依法汽車製造商必須召回相關車輛，以補救安全方面的缺陷。

NHTSA在去年11月宣布已審查1萬2523項相關問題的指控與投訴，預計約8%受調查的車輛會受到影響。許多投訴指出，特斯拉要求車主在保固過期後付費更換該單元。

(時報資訊)