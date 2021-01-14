東南亞網約車與送餐服務Grab於14日表示，已從韓國韓華資產管理（Hanwha Asset Management）為首的投資者，募得超過3億美元資金，對自己快速發展的金融服務業務將如虎添翼。

這是Grab金融科技(fintech)業務的第一筆外援籌資，為能迅速趕上成長腳步，Grab也野心勃勃地在保險，貸款，財富管理與網上支付積極布局。

Grab表示，目前公司身處拐點的瓶頸期，不過疫情加速數位金融需求，可藉此幫助自己公司成長，並維持日常收入。

Grab的先期投資者，包括紀源資本（GGV Capital）和新加坡風投K3 Ventures，也參與此次Grab金融科技(fintech)業務的融資。

據悉，早在2020年9月時Grab就與保險業者包括保誠(Prudential)與友邦保險(AIA Group)，為其新事業體金融科技洽談3至5一的融資計畫。

(時報資訊)