機電統包工程、半導體設備廠帆宣(6196)2020年營收達251.19億元，年增3.88%，創歷史新高，預估獲利同步創新高；受惠半導體大廠擴產，截至去年12月，公司在手訂單達243億元，訂單能見度到今年底，也有利於今年營運再挑戰新高。

帆宣2020年營收達251億元，年增3.88%，創歷史新高；前三季稅後淨利7.09億元，EPS 3.8元，已超越2019年全年的3.79元。去年第四季營收仍在高檔，法人估單季EPS可達1元以上，全年獲利將創下新高。

隨著半導體大廠擴產，帆宣去年接單暢旺，截至去年12月，帆宣在手訂單達243億元，等於訂單能見度直達今年底，法人看好，今年公司業績有機會挑戰雙位數成長，全年營收、獲利將再創高。

台積電即將於下午舉行法說會，市場預期台積電今年資本支出有望超過去年，將帶旺相關設備供應鏈業績表現。帆宣客戶包含台積電、應用材料、ASML等，也為ASML代工EUV零件模組。以行業別來劃分，2020年半導體占營收比重超過6成，面板占1~2成。從各項業務來看，代理的高科技設備、自動化、廠務工程、客製化製造，分別占營收比重約為27%、24%、20%、29%。

(時報資訊)