據住展雜誌統計，北台灣2020年Q4新成屋、預售屋成交行情持續上漲，而且是自2014年Q3、睽違六年多來，重新出現各縣市季增幅與年增幅全面轉為正成長，連此前最弱勢宜蘭地房價也出現急彈。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然去年Q4房市籠罩在打炒房的陰霾中，但因有著低利支撐與買氣穩定作應援，以及營造工、料雙漲的環境下，建商持續調漲售價的趨勢不變。雖然房價持續上揚，但打炒房確實已經產生抑制效果；假如沒有打炒房措施，則Q4季漲幅恐怕會更大。

何世昌認為，假如沒有打炒房的話，各縣市2020年Q4房價季漲3％可能是輕而易舉的事。雖然房價漲幅縮小了，但復甦趨勢並未改變，多頭列車只是從高速急駛、過站不停，變成煞車慢速進站。

北台灣各縣市去年Q4房價，所有縣市同步創2018年反彈以來波段新高。其中，又以桃園與宜蘭等兩地漲勢較為兇猛。桃園去年Q4房價來到24.4萬／坪，比Q3上漲0.6萬／坪、季漲幅約2.5%。與前年同期相比，則成長1.9萬/坪、年漲幅約8.4%。

在大台北地區的部份，台北市去年Q4房價為88.6萬/坪，較Q3躍增1萬／坪、季漲幅約1.1%。與前年同期比較，則年漲3.6萬／坪、年漲幅約4.5%。

何世昌分析，無論是單季或近一年來計算，北市每坪上漲金額為北台灣之最，但因房價基期高的緣故，漲幅相對比較少一些，但年漲幅仍居北台灣第二名。而北市去年Q4房價表現較亮眼的地方以蛋白區居多，如北投、士林、內湖與文山等區；主因是這些地區較市中心相對低價吸引購屋族青睞，買方需求旺盛帶動房價走升。新北市去年Q4房價持續走高至40.7萬／坪，季增0.4萬、季漲幅約1%，和前年同期相比，則年漲1.5萬／坪、年漲幅約3.8%。

(時報資訊)