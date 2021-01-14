立法院臨時會將審議今年度總預算案，針對台電擬增設中火2部燃氣機組，總經費高達1180億6169萬元，今年將編列202億3172萬元，國民黨團呼籲政府「防治空汙，中火母湯偷呷步」，未來新設2部燃氣機組的話，必須同步對4部老舊燃煤機組除役，隨後藍委鄭麗文、江啟臣、楊瓊瓔、馬文君共同簽下主決議，要求政府要徹底改善空汙。

台中火力發電廠產生的空汙，長期讓中部人民不堪其擾，中火目前有10部燃煤機組，可發電550萬瓩，台電擬增建2部燃氣機組，將於2024、2025年分別提供各約130 萬瓩，共計260 萬瓩，發電量相當於4.7部現有燃煤機組。

兼任國民黨主席的立委江啟臣表示，臨時會將審查總預算，台電擬自今年起，每年編列逾200億元預算，總共花費1180億餘元經費，用於增設2部燃氣機組，但台電至今卻沒有同意同步汰換4部燃煤機組，呼籲台電應宣布對4部燃煤機組除役達到「除舊布新」，回應台灣人的新年新希望。

江啟臣說，中火幾乎是全世界數一數二、最大燃煤電廠，長期造成中部地區空汙，危害民眾健康，根據資料顯示，中火燃煤使用從105年至109年逐年減少，對照PM2.5空品指數也顯見下降，雖不能說空汙都來自燃煤，但燃煤的確是重要汙染源。

同樣來自台中的國民黨立委楊瓊瓔說，台電已陸續在林口、大林、通宵、大潭等4個電廠，新增9部機組（5部燃煤、4部燃氣），新增發電量為727.9萬瓩，遠超過中火總發電量550萬瓩，她質疑，為何台電仍不願規劃汰除中火老舊重污染的燃煤機組，堅持留存備用不願提前除役，直呼「把台中人的肺當塑膠嗎？」

來自南投的國民黨立委馬文君批評，民進黨口口聲聲說要照顧人民健康，在大肆編列預算做綠能開發之際，卻不廢除嚴重影響空汙的燃煤電廠，明顯違背世界潮流、不合時宜。

國民黨團首席副書記長鄭麗文指出，中部人拒當空氣清淨機，台電必須展現決心與誠意，要求蔡政府提出完整的汰換燃煤機組計畫，正式面對中部所有民眾的要求。

隨後，鄭麗文、江啟臣、楊瓊瓔、馬文君在記者會上，共同簽署主決議提案：請經濟部及台電，台中火力發電廠新增2部燃氣機組上線後，應全面檢討全國供電與配送規劃，並優先汰除中火4部老舊燃煤機組，以提升全台空氣品質，共同維護民眾健康。

(中時 )