日職阪神虎今年陣中擁有包含陳偉殷在內的8名洋將，但至今仍未有任何洋將抵達的消息，日媒「日刊體育」撰文提出疑惑，是否有可能8人皆無法趕上春訓？

阪神春訓將於2月1日展開，但至今仍未有任何洋將抵達的消息，而受到新冠肺炎疫情影響，日本政府1月底前停發來自全球的外籍人士新簽證，目前尚不清楚何時會恢復發證程序，因此阪神新簽的小羅哈斯（Mel Rojas Jr）、阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）確定來不及趕上開訓。

去年效力羅德隊、今年改披阪神戰袍的台灣左投陳偉殷，加上阪神原有的桑德斯（Jerry Sands）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）等6名洋將已經有工作簽證，但6人何時抵達日本至今仍尚未公布時間。

報導中指出，由於入境日本後還需要2周的隔離時間，以球隊2月1日開訓時間回推，時間已經相當緊迫，對於擁有8名洋將的阪神來說，開訓時若洋將1人未到可能對該球季產生重大影響。

阪神副社長兼本部長谷本修表示，洋將抵達之後雖無法使用球隊設施，但會盡量安排訓練器材在隔離的房間內，「我們將竭盡所能，盡最大努力讓球員在隔離期間依然保持訓練狀態。」

而其他球隊也僅有少數洋將抵達，像是中日龍隊的維西耶多（Dayan Viciedo）、歐力士隊的莫亞（Steven Moya）。

(中時 )