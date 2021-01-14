臉書網友留言。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

高雄市議員黃捷罷免案2月6日（星期六）將舉行投票。黃一改過去低調作風，不僅放話要與罷捷團體直球對決，還趁農曆春節前積極發春聯、搏感情，鞏固基層意味明顯。昨日（13）黃又刊出自己認真審查交通部門預算的側拍照，宣示自己對議事與民代工作的認真。對此，網友則痛批：「妳以前是怎麼酸韓的？整天雞蛋裡挑骨頭，結果現在自己把議員當成里長兼網美。」

黃捷昨日在臉書發表《審查預算緊緊緊》一文，表示當日議會臨時會，進行到交通部門預算審查的環節，她針對觀光局「高雄隊」、「鳳山款觀光」這兩個概念，還有捷運局「捷運黃線鳳山路段」，對市府提出具體要求。

黃捷指出，「鳳山款觀光」部分，她提出「觀光多元化行銷的兩千萬預算」，要融入「高雄隊」的主體意識，她堅持鳳山一定要有一筆專屬的預算來做重點觀光發展；「捷運黃線地下化」部分，她針對鳳山各地方長輩常詢問的「黃線是否地下化」，再請捷運局釋疑，並獲得捷運局局長再次承諾：「黃線一定會地下化。」

對於黃捷的積極表現與宣傳，部分網友表示肯定，部分網友則痛批：「妳以前是怎麼酸韓的？整天雞蛋裡挑骨頭，結果現在自己把議員當成里長兼網美」、「賣芒果乾騙同情票」、「此人聰明巧詐，且有執政黨支持。選舉奧步是千奇百怪、不擇手段，要謹慎小心、步步為營才是」、「現在才積極求表現有用嗎？」

(中時新聞網)