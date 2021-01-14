「台劇女神」陳珮騏，出道多年演出多部膾炙人口的本土劇，精湛演技累積一票死忠粉絲力挺，近來她曬出多張與劇組藝人的合照，其中一張只見對方將她擁入懷中，陳珮騏則是大方向對方嘟嘴索吻，讓粉絲看到後直呼：「要把所有人都閃瞎了」。

陳珮騏透露回台八開工的第一天，就幸運遇到小男神李國毅，當下立刻變身成無尾熊巴上前討拍，只見李國毅將陳珮騏緊緊擁入懷中，陳珮騏則是直接嘟嘴準備向李國毅索吻，接著表示：「每次見到國毅，一定要又抱又親、吃吃他豆腐～他也超配(忍)合(耐) ，真是人帥心又美耶！好好喔」，接著又曬出與同是《天之驕女》演員喬子齊的合照，臉貼臉自拍足以見得兩人好交情，更讓她直呼：「小朋友長大了，上一次同一條線是《牽手》，幾了年了啊？」

陳珮騏與喬子齊貼臉合照。（圖／carolyncat827 IG）

禾浩辰將陳珮騏舉起抱進懷裡。（圖／carolyncat827 IG）

接著更曬出和禾浩辰的合照，只見對方將她整個舉起抱進懷裡，兩個人更是對著鏡頭開懷大笑，對此陳珮騏表示這絕對是篇炫耀文，表示曾經和前師弟禾浩辰嘗試各種抱，今天對方則是祭出新招數，一見面就扛起來，讓她害羞直呼：「師姐心花開捏」，還送出三個愛心符號，可見逗得陳珮騏心情有多愉悅。

對此網友紛紛留言：「天啊！這真的好值得炫耀」、「第一次看到姐姐被這樣抱，好臂力跟腰力啊」、「姐現在是要用一個吃男神豆腐系列嗎」、「好登對可以交往了」。

(中時新聞網)