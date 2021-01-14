新冠肺炎疫情蔓延屈全球，台灣靠著超前部屬與全民嚴守防疫規範，才挺了下來，轉頭看看其他地區，才知情況有多嚴峻，曾出演實境節目《The Doctor》的知名整形外科醫師佩曼西蒙尼(Payman Simoni)，驚爆遭確診者傳染確診，且沒能躲過一劫，染疫過世。

整形名醫佩曼醫美技術相當高超，不僅患者無數，且其中不乏名人，跟好萊塢關係尤其深厚，動作巨星巨石強森跟他就是好友，且佩曼經常接受媒體採訪，還出演節目，堪稱好萊塢御用名醫。

佩曼西蒙尼堪稱好萊塢御用整形醫師，跟巨石強森也是好友。(翻攝自simoniplastic IG)

據《TMZ》報導，佩曼染新冠肺炎並因此過世的消息，得到家屬證實，家屬表示，知道傳染新冠給他的人是他的某女性患者，該患者當天通過的體溫檢查，並無發燒，因此佩曼以為是安全的，就在不知情的情況下，為該患者進行了手術，因此染疫。

據悉，診所在幫該患者量完體溫後，診所有請她填寫新冠肺炎調查表，當時她謊報已通過檢驗，但其實沒有，而當天她做的是豐唇手術，因此不可能戴著口罩進行，在過程中，該女突然咳嗽，正朝著佩曼的臉，雖他有戴口罩，但仍是被噴了滿臉口水，幾天後，女患者才來告知她被檢疫出確診。

佩曼於是立刻開始了隔離，只是遺憾地在很短的時間內，陸續出現發燒、呼吸急促等現象，到最後肺部衰竭，佩曼陷入昏迷，上週五併發了腦出血，不幸過世，結束短短50歲生命。

(中時新聞網)