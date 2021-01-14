配合文化部《國家語言發展法》，教育部將修正12年國教課綱，將本土語言列入中學課程，但執行面上卻出現許多爭議。國家政策研究基金會14日舉辦「國家語言納入12年國教，準備好了嗎」記者會，痛批《國家語言發展法》是黑洞級災難，把台灣的教育資源全部侵蝕掉。

「《國家語言發展法》將是宇宙大黑洞，把台灣的教育資源全部侵蝕掉！」國家政策研究基金會教文體育組召集人高永光表示，他認識的原住民老師1人要教3個族語，學生要跑課，都是苦不堪言。

立法委員李德維表示，教育不是華麗的展示品，《國家語言發展法》包山包海，國語、閩南語、原住民語、新住民語，甚至手語都納入，但現在學校是考試、比賽引導教學。他以自己外甥女為例，外甥女是台南人，講得一口漂亮閩南語，小學時參加語言競賽，因為國語、閩南組參加者爆滿，老師幫她挑了原住民組，花兩三個禮拜學一首原住民族歌，果然得到第一名，但她對這個文化完全不認識，請問這樣有何意義？

立法委員鄭正鈐選區在新竹，教育資源算是不錯，但是原住民族有16族，原民語言師資原本就不足，納入新住民語更不足。他表示，執政黨提出2030雙語國家政策、《國家語言發展法》，但如何做？師資就是最大問題，教育部根本拿不出解決方案。

立法委員謝衣鳳選區彰化都是偏鄉地區，很多教育人員反映，第二外國語已經有師資問題，再加入國家語言課程，會更混亂。現在國一、國二把本土語言列為必修，高中一定要選2個學分部定課程，但很多學校只能開閩南語和客語，會不會變得原住民小孩只能選閩南語和客語？謝衣鳳自己母語是閩南語，選修的人太多，可能只能去選客語，但是沒有浸潤的客語環境，這樣有何意義？

謝衣鳳說，《國家語言發展法》也許立意良善，想要保護弱勢文化，但是實踐上能否讓每個小孩都能學到自己想學的語言？或是反而造成學習上的排擠？國際化的年代，過度分散的學習，反而沒有辦法增加競爭力。

(旺報 )