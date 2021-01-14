蘇揆上任今屆滿2年，蘇揆上午主動在行政院會釋出訊息，說蔡英文總統與蘇揆一對一深談，對未來2、3年經濟情勢也非常有信心；蘇揆並意有所指的向全體閣員說，第3年的第一天，還有很多事要做， 藉著院會拜託各位一起加油讓台灣更好。

內閣改組傳聞不斷，蔡總統的談話仍無法讓外界釋疑。蘇揆上午主動在院會中表示，他昨天與蔡總統一對一深談，2人對未來2、3年經濟情勢也非常有信心，蔡也非常感謝行政團隊齊心合力做出這樣的成績，「更有很多對未來重大的擘劃，希望大家繼續努力」，為福國利民繼續再加油。

行政院祕書長李孟諺轉述「衝內閣兩周年」相關內容時也說，蘇揆也感謝同仁2年來的合作， 讓台灣成為亂世中福地，也讓成績受國人肯定，蘇揆也感謝國人同胞信任及支持政府，感謝立法院支持通過法案預算，感謝地方政府配合，國家就是一個，團隊就是一個，人民期待政府會做事，不分中央地方合作，讓人民感受到有政府會做事，要繼續努力，「第3年的第一天，還有很多事要做」， 蘇揆也藉著院會拜託各位一起加油讓台灣更好。

(中時 )