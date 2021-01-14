房價實價揭露再進化！台北市地政局14日宣布與屏東大學簽署MOU合作備忘錄，運用大數據 及計量經濟模型輔助查核實價登錄資料，除讓資訊更精確外，揭露頻率從7天縮短為1天，房價變化更貼近當下情況，也避免房價被不肖業者哄抬。

地政局自2018年起採用智慧檢核系統查核實價登錄資訊，局長張治祥今與屏東大學校長古源光簽署合作備忘錄，張治祥宣布，台北地政雲即日起，通過系統檢核的實價登錄案件，由每周更新給為按日揭露，比起內政部的系統10天更新1次更快。

張治祥表示，市場交易需求會影響房價，近來游資龐大，去年房地產就很火熱，經過實價登錄系統，政府可預防比如房市過熱問題發生，公開透明也防止業者惡意哄抬、炒作。

地價科長潘依茹指出，北市有超過20萬筆交易案例已揭露，現在每天有近百筆登錄，約8成可經過系統檢核，剩餘2成則交由不動產估價師公會人工核對，無誤後再上架。

張治祥還說，實價登錄三法去年12月31日經立法院三讀通過，現在揭露的區間為5個門牌，待內政部公布依法全部揭露，市府也已經準備好隨時可以上路。

(中時 )