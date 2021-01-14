新北青年人口多達138萬人卻沒有青年主管機關，新北市議員劉美芳14日在議會舉行公聽會，邀請產官學界參與，呼籲市府盡速成立青年事務局。新北研考會表示，將朝成立青年局方向前進；新北市長侯友宜今日稍早受訪說，新北各局處青年業務都已由青年事務委員會統合，投下資源已超過成立一個局處，市府已朝成立青年局方向全力推動。

劉美芳今日與王威元、廖先翔與江怡臻等國民黨議員聯合舉辦公聽會，邀請青商會代表、莊敬高職校長林淑貴、文化大學教授林紀璿、致理科大學生事務處組長洪敏貴等人與會。

劉美芳說，國際城市成立青年事務局市趨勢，桃園在2014年設有青年事務局，總預算達2億元， 高雄青年局每年也有4億9000萬，新北過去僅220萬預算作為青年事務，今年雖然提高到550萬元，但仍希望新北從善如流，成立專責機關，也請新北要傾聽年輕人的聲音。

王威元說，年輕人的想法和需求跟大人們的世界多少有些不太一樣，職業訓練也不太一樣，應該協助他們獲得專精的訓練與專業知識，並找到想要的工作。

廖先翔則說，市府各局處都有給年輕人學習機會，但許多沒有在體制裡的人，對政府組織認知薄弱，經常需要協助時，卻不知該找誰，單一窗口才能快速解決他們問題。

江怡臻則說，市府今年度就要落實成立青年局，包括組織架構調整、自治條例審議等流程要跑，協助青年職涯準備、多元國際發展、創業、就業。

研考會副主委紀淑娟表示，市府去年７月份已成立青年專區，把跨局處16個局處計畫放在單一入口網站可以查詢，接下來也會成立青年行動辦公室，針對所有年輕人在校園求學階段、職場、創業與就業議題提供相關資源管道，接下來會朝成立青年局方向努力。

(中時 )